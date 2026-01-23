¡INDIGNANTE lo que hace ICE! Federales capturan a niña de 2 años en parada de auto en Minneapolis

Minnesota, pero en especial Minneapolis, Estados Unidos, se han vuelto el principal centro de operaciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), siendo esta ciudad el escenario de más de una acción tan indignante como arbitraria, donde la más reciente tiene que ver con la detención de una niña de 2 años durante una parada de tráfico.

ICE arresta a niña de 2 años en parada de tráfico en Minneapolis, Minnesota

Este vergonzoso como penoso suceso tuvo lugar este jueves 22 de enero de 2026 en medio de una parada de tráfico, la pequeña (Chloe Renata Tipan Villacis) se encontraba junto a su padre (Elvis Joel Tipan Echeverria), ambos de nacionalidad ecuatoriana, volvían a casa tras comprar en una tienda local. En ello, se llevó a cabo una inspección de los agentes federales que condujo al arresto del hombre junto a su pequeña de tan solo 2 años.

La inspección se enmarca dentro de la llamada Operación Metro Surge que se viene desplegando en las Twin Cities (es decir, el área metropolitana de Minneapolis y Saint Paul). Al conocerse el caso, los abogados presentaron un hábeas corpus de emergencia para solicitar la liberación de la niña y de su padre.

Ante esto, la familia utilizó su GoFundMe el cual ha recaudado hasta el momento US$60,000, dinero que ayudó a solventar la defensa de padre e hija.

Juez ordena liberación de niña de 2 años detenida por ICE en Minneapolis, Minnesota

La defensa de la familia ecuatoriana se basa en que hay pendiente solicitudes de asilo, así como un arresto llevado a cabo por agentes federales sin una orden judicial de por medio; por ello, en los documentos judiciales se puede leer lo siguiente:

"Los demandados han detenido a una niña de dos años, lo que supone una escalada de violencia indescriptible, cruel y sin ninguna base legal ni justificación", palabras que hacen referencia a los actos de uso de fuerza desmedida de ICE en varias ciudades, pero que en Minneapolis han tenido serias consecuencias, entre ellas la muerte de Renee Good tras ser baleada por un federal, Jonathan Ross.

Por ello, el juez encargado de recepcionar la denuncia ordeno que la pequeña sea liberada este viernes 23 de enero de 2026 desde las 9:30 p.m. (21:30 horas). La menor de edad será recogida del centro de detención por el abogado quien, además, contará con la patria potestad, para luego devolverla a su madre.