¡ALERTA con lo que hará ICE! Nueva política de Trump permite a agentes ingresar a domicilios SIN ORDEN JUDICIAL

El gobierno de Donald Trump está empecinado en llevar, por la buena o por la mala, su política migratoria, y para ello su administración está implementando una nueva política según la cual los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos podrá ingresar a los domicilios sin contar con una orden judicial previa.

ICE podrá entrar a casa en Estados Unidos sin orden judicial

Según CNN, esto busca "usurpar las barreras de protección que están consagradas en la Cuarta Enmienda", aquella que protege las libertades civiles de los estadounidenses, sobre todo pasando por alto la orden judicial a la propiedad privada que, de acuerdo al modo de ver de este medio, "es un concepto legal anterior a la creación de los Estados Unidos y se encuentra entre los principios fundamentales del país".

Al respecto, el experto en derecho constitucional y profesor de la Universidad de Maryland, Mark Graber, dijo: "Pensábamos que la Declaración de Derechos eran las primeras 10 enmiendas (...) Supongo que ahora quedamos nueve".

Y es que el accionar de los agentes migratorios en los Estados Unidos se ha llevado a cabo por dos medios: con una orden judicial firmada y autorizada por un juez, o por una orden administrativa, la cual lleva la firma de personas que trabajan en el poder ejecutivo que están bajo jurisdicción del presidente.

En el caso de los arrestos por inmigración, estos se llevan a cabo con una orden administrativa porque requieren un estándar más bajo para ser emitidas, pero con el memorando recientemente reportado por Associated Press el miércoles 21 de enero de 2026, autoriza a los agentes de ICE a ingresar a por la fuerza a las casas solo con órdenes administrativas, eludiendo con ello árbitros neutrales que revisarían la evidencia antes de firmar una orden judicial.

En ese sentido, las órdenes administrativas solo son firmadas por los propios agentes de ICE luego que un juez de inmigración ordene la deportación de un indocumentado, los cuales trabajan para el Departamento de Justicia por pedido del fiscal general.

Un memorando que atenta con las protecciones de la Cuarta Enmienda

Sobre esto, Emmanuel Mauleón, profesor asociado de derecho en la Universidad de Minnesota, dijo a CNN: "Básicamente, sería lo mismo que si usted estuviera en el departamento de policía local y el agente que recopila la evidencia y lo arresta luego redacta su propia orden para registrar su casa porque cree que tiene una causa probable (...) Es profundamente preocupante porque no hay absolutamente ninguna garantía ni responsabilidad incorporada al sistema".

De acuerdo a CNN, hay data que pone en choque directo el accionar de las agencias policiales, estatales y federales que han intentado en diversas ocasiones desafiar las protecciones comprendidas en la Cuarta Enmienda, lo que Mauleón califica como un "desgaste gradual (...) Es declarar que las protecciones fundamentales que todos los tribunales han reconocido hasta ahora, simplemente, no aplican al DHS ni a las detenciones migratorias".

Como era de esperarse, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió esta medida. Tricia McLaughlin, portavoz de la agencia, aseguró que se les aplican las órdenes administrativas ya poseen una orden final de deportación.

Sin embargo, CNN detalla que el memorando que ordena a los agentes de inmigración a ingresar a las casas sin órdenes judiciales no llegó de forma masiva a las oficinas de campo de ICE, pero, en algunos casos, la directrices se compartieron solo de forma verbal, de hecho, algunos se enteraron de esto tras el destape hecho por Associated Press.

Preocupación por nueva política haría más brutal el accionar de ICE

Los defensores de los derechos civiles, pero también legisladores demócratas están preocupados por este viraje en la política migratoria de la administración Trump, pero también Tim Walz, gobernador de Minnesota, estado que es el actual centro de operaciones de ICE donde el uso excesivo de la fuerza ha llevado a la población a manifestar en contra de la presencia federal.

Sin embargo, un funcionario de la actual administración estadounidense dijo a CNN que esta medida "no es luz verde para derribar puertas al azar", pero inquieta con justificadas razones ya que, al menos en los dos últimos meses, las tácticas de ICE se han caracterizado por su brutalidad, prácticamente sin control, la cual está orientada a detener inmigrantes ilegales, pero también a ciudadanos que se oponen

"La postura de esta administración es que los inmigrantes son 'invasores' y que se debería permitir que los funcionarios de inmigración agilicen su arresto, detención y deportación. Están traspasando muchos límites legales y haciendo cosas que no se han intentado antes de esta manera", dijo la abogada y analista del Instituto de Política Migratoria, Kathleen Bush-Joseph.