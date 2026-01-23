CAOS aéreo en EE. UU.: estos aeropuertos serán los más golpeados por la tormenta invernal

Una tormenta invernal de gran intensidad comenzó a generar severas interrupciones en las operaciones aéreas de Estados Unidos durante el fin de semana, afectando a millones de pasajeros y obligando a aeropuertos y aerolíneas a activar protocolos de emergencia. El sistema meteorológico empezó a impactar desde el viernes y se extiende por amplias zonas del sur, centro y noreste del país.

El Servicio Meteorológico Nacional, a través de su centro especializado en aviación, advirtió que el fenómeno provocará retrasos generalizados, cancelaciones y posibles cierres temporales de pistas. Reportes citados por medios nacionales señalan que el avance de la tormenta genera un efecto dominó en la red aérea, incluso en regiones que no presentan nieve o hielo de forma directa.

Aeropuertos clave enfrentan cancelaciones por clima extremo este fin de semana.

Durante inviernos recientes, eventos similares dejaron en evidencia la vulnerabilidad del sistema aéreo frente a fenómenos extremos, con consecuencias que se extienden más allá de las zonas directamente afectadas.

Aeropuertos con mayor impacto

Según las alertas oficiales, las terminales que presentan mayor riesgo operativo incluyen grandes centros de conexión en Texas, Georgia, Nueva York, Massachusetts, Misuri, Tennessee, Carolina del Norte, Pensilvania y Washington D.C. Las autoridades anticipan que el sur y el centro del país enfrentarán las primeras complicaciones, mientras que el noreste sufrirá el mayor número de cancelaciones a medida que avance la tormenta.

¿Qué problemas provoca una tormenta invernal en los aeropuertos?

Las principales afectaciones incluyen:

Retrasos prolongados en despegues y aterrizajes

Cancelaciones de vuelos por hielo y baja visibilidad

Cierres temporales de pistas

Falta de aviones y tripulaciones disponibles

Saturación en servicios de atención al pasajero

Expertos meteorológicos advierten que, cuando varias regiones se ven afectadas al mismo tiempo, el sistema aéreo nacional puede tardar días en normalizarse.

Recomendaciones para los viajeros

Las autoridades aconsejan:

Verificar el estado del vuelo antes de salir de casa

Activar alertas de la aerolínea

Considerar itinerarios flexibles

Prepararse para cambios de último momento

El monitoreo constante de la información oficial es clave para evitar contratiempos mayores.

¿Hasta cuándo durará el impacto?

De acuerdo con las previsiones, las condiciones adversas podrían extenderse hasta el lunes. La recuperación de la operación aérea será progresiva y priorizará la seguridad de pasajeros y tripulaciones.