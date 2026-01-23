CAOS aéreo en EE. UU.: estos aeropuertos serán los más golpeados por la tormenta invernal
La tormenta invernal afecta vuelos en aeropuertos estratégicos del sur, centro y noreste de EE.UU., con retrasos y cancelaciones masivas.
Una tormenta invernal de gran intensidad comenzó a generar severas interrupciones en las operaciones aéreas de Estados Unidos durante el fin de semana, afectando a millones de pasajeros y obligando a aeropuertos y aerolíneas a activar protocolos de emergencia. El sistema meteorológico empezó a impactar desde el viernes y se extiende por amplias zonas del sur, centro y noreste del país.
PUEDES VER: PELIGRO en las carreteras: una POPULAR automotriz RETIRA del mercado miles de vehículos por fallas graves
El Servicio Meteorológico Nacional, a través de su centro especializado en aviación, advirtió que el fenómeno provocará retrasos generalizados, cancelaciones y posibles cierres temporales de pistas. Reportes citados por medios nacionales señalan que el avance de la tormenta genera un efecto dominó en la red aérea, incluso en regiones que no presentan nieve o hielo de forma directa.
Aeropuertos clave enfrentan cancelaciones por clima extremo este fin de semana.
Durante inviernos recientes, eventos similares dejaron en evidencia la vulnerabilidad del sistema aéreo frente a fenómenos extremos, con consecuencias que se extienden más allá de las zonas directamente afectadas.
Aeropuertos con mayor impacto
Según las alertas oficiales, las terminales que presentan mayor riesgo operativo incluyen grandes centros de conexión en Texas, Georgia, Nueva York, Massachusetts, Misuri, Tennessee, Carolina del Norte, Pensilvania y Washington D.C. Las autoridades anticipan que el sur y el centro del país enfrentarán las primeras complicaciones, mientras que el noreste sufrirá el mayor número de cancelaciones a medida que avance la tormenta.
¿Qué problemas provoca una tormenta invernal en los aeropuertos?
Las principales afectaciones incluyen:
- Retrasos prolongados en despegues y aterrizajes
- Cancelaciones de vuelos por hielo y baja visibilidad
- Cierres temporales de pistas
- Falta de aviones y tripulaciones disponibles
- Saturación en servicios de atención al pasajero
Expertos meteorológicos advierten que, cuando varias regiones se ven afectadas al mismo tiempo, el sistema aéreo nacional puede tardar días en normalizarse.
Recomendaciones para los viajeros
Las autoridades aconsejan:
- Verificar el estado del vuelo antes de salir de casa
- Activar alertas de la aerolínea
- Considerar itinerarios flexibles
- Prepararse para cambios de último momento
El monitoreo constante de la información oficial es clave para evitar contratiempos mayores.
¿Hasta cuándo durará el impacto?
De acuerdo con las previsiones, las condiciones adversas podrían extenderse hasta el lunes. La recuperación de la operación aérea será progresiva y priorizará la seguridad de pasajeros y tripulaciones.
- 1
ALERTA en Estados Unidos: millones deberán adelantar sus relojes y perderán una hora de sueño en esta fecha
- 2
ALERTA con SNAP: a partir de esta FECHA, este estado de EE. UU. prohibirá la comida chatarra y los beneficios EBT
- 3
ALERTA en Walmart del condado de Bucks: reportan ARRESTO inmediato de mujer que ABANDONÓ a recién nacido dentro de auto