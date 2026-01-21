PELIGRO en las carreteras: una POPULAR automotriz RETIRA del mercado miles de vehículos por fallas graves

La automotriz estadounidense Ford Motor Company inició el retiro de aproximadamente 119.000 vehículos en Estados Unidos tras identificar un defecto que podría incrementar el riesgo de incendio, informó la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA).

Según la autoridad federal, el problema está relacionado con los calentadores del bloque del motor instalados en unidades con motores de 2.0 litros. Estas piezas pueden agrietarse con el uso, permitir la fuga de refrigerante y provocar cortocircuitos al entrar en contacto con componentes eléctricos, lo que eleva la posibilidad de un incendio en el compartimiento del motor.

Autoridades piden no usar el calentador del motor hasta la reparación.

El retiro afecta a vehículos fabricados entre 2013 y 2024, incluidos modelos de alto volumen de ventas. La NHTSA advirtió que los conductores no deben conectar el calentador del bloque hasta que se complete la reparación correspondiente.

Modelos y años incluidos en el retiro

De acuerdo con la información oficial, la campaña de seguridad involucra los siguientes vehículos:

Ford Focus: modelos 2013 a 2018

Ford Escape: modelos 2013 a 2019

Lincoln MKC: modelos 2015 y 2016

Ford Explorer: modelos 2016 a 2018, 2019 y 2024

Todos los vehículos señalados comparten el mismo tipo de motor y el componente defectuoso identificado por la autoridad.

¿Qué hará Ford y cómo será la reparación?

Ford notificará a los propietarios afectados mediante cartas enviadas por correo postal. Las notificaciones preliminares comenzarán a distribuirse a partir del 13 de febrero de 2026, mientras que los avisos con instrucciones detalladas para la reparación definitiva se enviarán desde abril.

La empresa reemplazará el calentador del bloque del motor sin costo alguno en concesionarios autorizados. El procedimiento incluirá la sustitución completa de la pieza y pruebas de funcionamiento para garantizar la seguridad del vehículo.

La NHTSA recordó que los propietarios pueden verificar si su auto está incluido en el retiro ingresando el número de identificación vehicular (VIN) en su base de datos oficial.

Recomendaciones para los conductores

Las autoridades recomiendan evitar el uso del calentador del bloque del motor hasta que se realice la reparación y mantenerse atentos a las notificaciones oficiales. Aunque hasta el momento no se han reportado lesiones graves, la campaña se ejecuta como una medida preventiva para reducir riesgos.

El retiro se suma a una serie de alertas recientes en la industria automotriz de Estados Unidos, donde las fallas eléctricas y de motor han motivado un mayor control regulatorio y campañas de corrección más amplias.