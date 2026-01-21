- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Slavia Praga
- Peñarol vs Colo Colo
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de Champions League
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA sanitaria en Estados Unidos: RETIRAN atún enlatado en nueve estados por riesgo mortal de botulismo
Autoridades sanitarias ordenaron el retiro inmediato de latas de atún Genova tras detectar fallas en el envase que podrían provocar botulismo.
La FDA explicó que el defecto se encuentra en las tapas de apertura fácil, lo que podría permitir la entrada de aire al interior de la lata. Esta condición favorece la proliferación de Clostridium botulinum, la bacteria responsable del botulismo, una enfermedad poco frecuente pero grave, capaz de provocar parálisis muscular, dificultades respiratorias y, en casos extremos, la muerte.
PUEDES VER: Taylor Swift entra al Salón de la Fama de los Compositores y hace historia tras 20 años de carrera
Prevención de enfermedades
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el botulismo alimentario requiere atención médica urgente. Por ese motivo, las autoridades insistieron en que los consumidores no deben probar el producto bajo ninguna circunstancia, incluso si la lata no presenta olor extraño, abolladuras o signos visibles de deterioro.
Autoridades piden desechar o devolver latas de atún afectadas.
El antecedente de este retiro se remonta a febrero de 2025, cuando Tri-Union Seafoods detectó irregularidades en algunos lotes y ordenó su aislamiento preventivo. La investigación apunta a un error logístico posterior, que permitió que parte de ese inventario llegara a puntos de venta.
Como medida de seguridad, se solicitó a los compradores revisar los códigos de lote impresos en las latas y optar por desechar el producto de forma segura o devolverlo al establecimiento para recibir un reembolso. La empresa habilitó además canales de atención para resolver dudas y gestionar devoluciones.
Las autoridades aclararon que otros productos de la marca Genova no forman parte del retiro y pueden consumirse con normalidad. No obstante, la FDA mantiene activa la investigación para determinar cómo se produjo la falla en la cadena de control y evitar incidentes similares en el futuro.
- 1
PELIGRO en Walmart: clientes vivieron momentos de pánico por incendio y densa nube de humo dentro del local
- 2
ALERTA mundial: Donald Trump afirma que "ha llegado el momento" y anticipa una acción similar a la de Venezuela
- 3
ALERTA en Walmart del condado de Bucks: reportan ARRESTO inmediato de mujer que ABANDONÓ a recién nacido dentro de auto
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90