La FDA explicó que el defecto se encuentra en las tapas de apertura fácil, lo que podría permitir la entrada de aire al interior de la lata. Esta condición favorece la proliferación de Clostridium botulinum, la bacteria responsable del botulismo, una enfermedad poco frecuente pero grave, capaz de provocar parálisis muscular, dificultades respiratorias y, en casos extremos, la muerte.

Prevención de enfermedades

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el botulismo alimentario requiere atención médica urgente. Por ese motivo, las autoridades insistieron en que los consumidores no deben probar el producto bajo ninguna circunstancia, incluso si la lata no presenta olor extraño, abolladuras o signos visibles de deterioro.

Autoridades piden desechar o devolver latas de atún afectadas.

El antecedente de este retiro se remonta a febrero de 2025, cuando Tri-Union Seafoods detectó irregularidades en algunos lotes y ordenó su aislamiento preventivo. La investigación apunta a un error logístico posterior, que permitió que parte de ese inventario llegara a puntos de venta.

Como medida de seguridad, se solicitó a los compradores revisar los códigos de lote impresos en las latas y optar por desechar el producto de forma segura o devolverlo al establecimiento para recibir un reembolso. La empresa habilitó además canales de atención para resolver dudas y gestionar devoluciones.

Las autoridades aclararon que otros productos de la marca Genova no forman parte del retiro y pueden consumirse con normalidad. No obstante, la FDA mantiene activa la investigación para determinar cómo se produjo la falla en la cadena de control y evitar incidentes similares en el futuro.