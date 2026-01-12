- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Hilal vs. Al Nassr
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA, consumidores en EE.UU.: ordenan RETIRAR más de 13.000 cargadores vendidos en Marshalls por riesgo grave de seguridad
Autoridades ordenaron retirar más de 13.000 cargadores inalámbricos por peligro de incendio y quemaduras durante su uso.
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor emitió una advertencia urgente tras ordenar el retiro del mercado de miles de cargadores inalámbricos vendidos en cadenas de descuento de todo Estados Unidos. Según el organismo, los dispositivos presentan un riesgo grave de incendio y quemaduras, ya que podrían explotar durante su uso normal.
PUEDES VER: ALERTA escalofriante en EE.UU.: detienen a un profanador de tumbas que robó más de 100 cráneos en un cementerio de Pensilvania
Dónde se vendieron los productos retirados
Los cargadores fueron comercializados en tiendas T.J. Maxx y Marshalls en todo el país durante un período prolongado. Se trata de cargadores inalámbricos magnéticos de la marca Isla Rae, diseñados para colocarse sobre un iPhone, y vendidos a un precio aproximado de USD 15.
Retiran más de 13.000 cargadores por riesgo de incendio y explosión.
De acuerdo con la CPSC, los productos retirados corresponden al modelo RM5PBM y se ofrecían en colores morado, blanco y rosa. Su diseño delgado y magnético los hacía atractivos para el uso diario, aunque ahora se determinó que representan un riesgo potencial para los usuarios. En total, se estima que unos 13.200 cargadores fueron vendidos antes de que se emitiera la orden de retiro.
¿Qué deben hacer los consumidores?
Las autoridades instaron a los compradores a dejar de usar el cargador de inmediato y registrarlo para recibir un reembolso. Además, advirtieron que estos dispositivos no deben desecharse en la basura doméstica, ya que contienen baterías de iones de litio. La CPSC recomienda llevarlos a centros de reciclaje especializados o a contenedores designados para baterías, generalmente ubicados fuera de tiendas de artículos para el hogar.
El retiro del mercado fue anunciado oficialmente el 8 de enero, tras confirmarse el riesgo asociado al uso del producto. Hasta el momento, no se han detallado incidentes concretos, pero las autoridades subrayaron que la medida es preventiva para evitar accidentes graves. Las autoridades advirtieron que continuar usando estos cargadores puede implicar riesgos graves, incluso si el dispositivo no presenta fallas visibles. El sobrecalentamiento interno puede ocurrir de forma repentina y provocar incendios, quemaduras o daños materiales.
La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor recordó que los retiros del mercado no son opcionales y que ignorar la advertencia puede poner en peligro tanto a los usuarios como a sus hogares.
- 1
ALERTA, beneficiarios SNAP: lo que SÍ y lo que NO podrás comprar con los cupones de alimentos en 2026
- 2
ALERTA beneficiarios con SNAP: a partir de febrero, en este estado se ELIMINARÁN estos productos de las compras elegibles
- 3
¿Quiso provocar? Greg Bovino, jefe de CBP, ingresa a Target de Minnesota y personas reaccionan con violencia: "¡Fuera de aquí!"
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90