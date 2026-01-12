ALERTA, consumidores en EE.UU.: ordenan RETIRAR más de 13.000 cargadores vendidos en Marshalls por riesgo grave de seguridad

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor emitió una advertencia urgente tras ordenar el retiro del mercado de miles de cargadores inalámbricos vendidos en cadenas de descuento de todo Estados Unidos. Según el organismo, los dispositivos presentan un riesgo grave de incendio y quemaduras, ya que podrían explotar durante su uso normal.

Dónde se vendieron los productos retirados

Los cargadores fueron comercializados en tiendas T.J. Maxx y Marshalls en todo el país durante un período prolongado. Se trata de cargadores inalámbricos magnéticos de la marca Isla Rae, diseñados para colocarse sobre un iPhone, y vendidos a un precio aproximado de USD 15.

Retiran más de 13.000 cargadores por riesgo de incendio y explosión.

De acuerdo con la CPSC, los productos retirados corresponden al modelo RM5PBM y se ofrecían en colores morado, blanco y rosa. Su diseño delgado y magnético los hacía atractivos para el uso diario, aunque ahora se determinó que representan un riesgo potencial para los usuarios. En total, se estima que unos 13.200 cargadores fueron vendidos antes de que se emitiera la orden de retiro.

¿Qué deben hacer los consumidores?

Las autoridades instaron a los compradores a dejar de usar el cargador de inmediato y registrarlo para recibir un reembolso. Además, advirtieron que estos dispositivos no deben desecharse en la basura doméstica, ya que contienen baterías de iones de litio. La CPSC recomienda llevarlos a centros de reciclaje especializados o a contenedores designados para baterías, generalmente ubicados fuera de tiendas de artículos para el hogar.

El retiro del mercado fue anunciado oficialmente el 8 de enero, tras confirmarse el riesgo asociado al uso del producto. Hasta el momento, no se han detallado incidentes concretos, pero las autoridades subrayaron que la medida es preventiva para evitar accidentes graves. Las autoridades advirtieron que continuar usando estos cargadores puede implicar riesgos graves, incluso si el dispositivo no presenta fallas visibles. El sobrecalentamiento interno puede ocurrir de forma repentina y provocar incendios, quemaduras o daños materiales.

La Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor recordó que los retiros del mercado no son opcionales y que ignorar la advertencia puede poner en peligro tanto a los usuarios como a sus hogares.