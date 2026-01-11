ALERTA consumidores: la FDA ordena RETIRO URGENTE de snack popular en EE.UU. por riesgo sanitario

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos activaron una alerta alimentaria tras detectar un posible riesgo en un producto ampliamente distribuido. La Food and Drug Administration informó que más de 38.000 cajas de tater tots congelados fueron retiradas del mercado por una potencial contaminación con plástico duro.

El retiro fue iniciado de manera voluntaria por la empresa fabricante, luego de identificarse el riesgo durante controles de calidad.

Qué productos están afectados

El recall involucra productos elaborados por McCain Foods USA Inc. y comercializados bajo dos marcas conocidas en el mercado estadounidense:

Ore-Ida Tater Tots

Sysco Imperial Potato Tater Barrels

En total, cerca de 21.000 cajas corresponden a Ore-Ida, mientras que casi 17.600 cajas pertenecen a la línea Sysco Imperial. La FDA difundió los códigos de lote y UPC para facilitar la identificación de los productos comprometidos.

Snack congelado fue retirado del mercado en varios estados.

Estados donde se distribuyeron los productos

Según el informe oficial, los tater tots retirados fueron enviados a 26 estados, entre ellos: California, Texas, Florida, Illinois, Michigan, Washington, Arizona, Nevada, Colorado, Oregon, Utah y Wisconsin, además de otras regiones del país.

Las autoridades recomiendan a consumidores y distribuidores no consumir ni vender los productos incluidos en el retiro.

Nivel de riesgo para la salud

La FDA clasificó el retiro como Clase II, lo que indica que el consumo del producto podría provocar efectos temporales o médicamente reversibles, aunque la probabilidad de consecuencias graves es considerada baja.

Hasta el momento, no se han reportado lesiones confirmadas, y la empresa no ha emitido declaraciones públicas adicionales.

Otros retiros recientes por contaminación alimentaria

Este caso se suma a una serie de alertas emitidas en los últimos meses. A inicios de enero, la FDA ordenó el retiro de tamales por posible presencia de Listeria monocytogenes, una bacteria peligrosa para niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

En diciembre, también se retiraron productos lácteos por la detección de fragmentos de metal, reforzando la preocupación por la seguridad alimentaria en el país.

Cómo clasifica la FDA los retiros de alimentos

La FDA divide los recalls en tres categorías según el riesgo:

Clase I (Riesgo grave): Puede causar daños severos o la muerte.

Puede causar daños severos o la muerte. Clase II (Riesgo moderado): Problemas temporales o reversibles.

Problemas temporales o reversibles. Clase III (Riesgo bajo): No suele provocar efectos adversos.

El retiro actual de tater tots se encuentra en la categoría Clase II.