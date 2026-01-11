- Hoy:
Gigante empresarial en EE.UU. confirma DESPIDOS MASIVOS en 2026: miles perderán sus empleos
La empresa tecnológica anunció un fuerte recorte laboral que se aplicará de forma gradual en 2026 y afectará principalmente a puestos administrativos.
El panorama laboral en Estados Unidos vuelve a encender las alarmas. En medio de un contexto marcado por la inflación y la desaceleración económica, grandes compañías están ajustando sus estructuras para reducir costos. En este escenario, Amazon confirmó un plan de despidos que impactará a decenas de miles de empleados antes de mayo de 2026.
El anuncio representa uno de los recortes más significativos en la historia reciente de la compañía y se suma a las reducciones de personal ya ejecutadas durante 2025.
Cuándo comienzan los despidos y cómo se aplicarán
Según los documentos presentados bajo el sistema de notificación laboral obligatoria conocido como WARN, las primeras desvinculaciones comenzarán el 26 de enero de 2026. El proceso no será inmediato, sino progresivo, y se extenderá hasta finales de mayo.
Recorte histórico en Amazon.
Fuentes internas advierten que, aunque la cifra oficial ronda los 30.000 puestos, el impacto final podría ser mayor debido a reestructuraciones adicionales derivadas del ajuste inicial.
Qué áreas serán las más afectadas
El recorte se concentrará principalmente en cargos administrativos y niveles intermedios de gestión. De acuerdo con información citada por The HR Digest, la estrategia busca eliminar capas jerárquicas que, según la conducción de la empresa, ralentizaron la toma de decisiones durante los años de expansión acelerada.
Este enfoque marca un cambio en la estructura interna del gigante tecnológico, priorizando equipos más reducidos y procesos más ágiles.
Un contraste: despidos y expansión física
Mientras miles de trabajadores enfrentan la incertidumbre, Amazon avanza en otros frentes. La compañía tiene previsto abrir una nueva tienda en Orland Park, un proyecto que ya recibió la aprobación de la Comisión de Planificación local y será sometido a votación municipal el 19 de enero.
Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de fortalecimiento del comercio minorista tradicional, una línea que la empresa impulsa desde la adquisición de Whole Foods Market en 2017.
