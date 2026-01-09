ALERTA inmigrantes: ICE despliega NUEVA ESTRATEGIA de rastreo y las detenciones se disparan en EE. UU.

Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el enfoque migratorio en Estados Unidos dio un giro drástico. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dejó de concentrar sus operativos principalmente en cárceles y tribunales para avanzar con detenciones directas en barrios, calles y lugares de trabajo, una práctica que antes era mucho menos común.

El foco ahora está en la comunidad

Según un análisis de The Washington Post, la agencia federal prioriza arrestos de inmigrantes que se encuentran “en libertad”, es decir, fuera del sistema penal. Esto incluye a personas sin antecedentes graves, algo que ha generado preocupación entre defensores de derechos civiles y comunidades migrantes.

ICE intensifica arrestos en comunidades.

El impacto de esta decisión se refleja en las cifras: en septiembre de 2025 se registraron unas 17.500 detenciones comunitarias, el número mensual más alto en casi 14 años. En comparación con el primer mandato de Trump, el ritmo actual equivale a cuatro veces más arrestos por semana.

Metas ambiciosas y presión interna

La Casa Blanca fijó objetivos agresivos para el control migratorio, con una meta inicial de 3.000 arrestos diarios y un millón de deportaciones en el primer año. Aunque los números aumentaron de forma sostenida, todavía no alcanzan esos niveles, lo que mantiene la presión sobre las agencias federales.

El propio ICE reconoce que las detenciones en la comunidad implican mayores riesgos para agentes y terceros, además de requerir más recursos logísticos y financieros que los arrestos en centros de detención locales.

¿A quiénes están arrestando?

Las autoridades sostienen que las operaciones apuntan a inmigrantes considerados peligrosos. Sin embargo, en la práctica, no siempre se trata de personas con antecedentes penales graves. Un ejemplo citado por el Departamento de Seguridad Nacional fue el operativo Charlotte’s Web, presentado públicamente como una acción contra inmigrantes que “aterrorizaban a comunidades”, aunque varios de los detenidos no encajaban en ese perfil.

Ciudades bajo la lupa

Además del aumento general de arrestos comunitarios, ICE desplegó operativos masivos en ciudades específicas durante 2025. Los Ángeles, Chicago y Charlotte fueron algunos de los puntos donde se reportó la llegada de cientos de agentes federales en acciones coordinadas.

El cambio de estrategia confirma un endurecimiento del control migratorio y mantiene en alerta a millones de inmigrantes que, aun sin antecedentes criminales, hoy enfrentan un mayor riesgo de detención fuera de los centros habituales.