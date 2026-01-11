ICE separó a una madre de su hijo enfermo: murió de cáncer mientras ella estaba detenida

La vida de Arlit María Martínez cambió de forma irreversible el día que salió de su casa rumbo a su empleo y nunca regresó. En el trayecto fue interceptada por agentes del ICE y trasladada a un centro de detención en Maryland, sin imaginar que ese arresto marcaría el inicio de la peor tragedia de su vida.

Mientras ella permanecía bajo custodia migratoria, su familia enfrentaba una angustiosa cuenta regresiva: la salud de su hijo Kevin, de apenas 15 años, se deterioraba rápidamente debido a un cáncer que avanzaba sin tregua.

El pedido desesperado que fue rechazado

Al ver que el estado del menor empeoraba, los familiares de Arlit se comunicaron con las autoridades del centro de detención donde se encontraba recluida. Explicaron la gravedad del cuadro médico y solicitaron un permiso humanitario, aunque fuera por unas horas, para que la madre pudiera despedirse de su hijo.

La respuesta fue negativa. Kevin falleció dos días después del arresto de su madre, sin poder verla ni recibir un último abrazo.

"Todo pasó demasiado rápido"

Rigo López, esposo de Arlit, relató el devastador impacto que sufrió la familia en declaraciones a Univisión. Mientras intentaban resolver la situación migratoria, la muerte del adolescente llegó de forma abrupta.

“Esto es demasiado para mí. Mi esposa está detenida y mi hijo ya no está conmigo”, expresó, visiblemente afectado.

Indignación en la comunidad

El caso generó una ola de indignación entre vecinos y personas cercanas a la familia. Para muchos, la negativa de permitir una despedida no fue una cuestión legal, sino una falta de humanidad.

Paola Subervi, residente de una localidad cercana, fue tajante: “No se pidió que la dejaran libre ni que volviera a trabajar. Solo queríamos que pudiera despedirse de su hijo y vivir su duelo como madre”.

A la espera de una audiencia

Mientras el dolor por la muerte de Kevin sigue latente, Arlit María Martínez continúa detenida en Maryland. Su familia espera una audiencia judicial que les permita explicar el caso ante un juez y obtener una respuesta que, al menos, les permita enfrentar juntos la pérdida.