¡Aviso muy importante! A partir de este 2026, las familias inmigrantes que buscan obtener la Green Card a través de la petición de familiares, atravesarán un proceso de revisión más riguroso. Esta medida responde a la nueva política de los funcionarios de inmigración de EE. UU., quienes intensificarán la verificación de documentos y la prevención del fraude en las solicitudes.

Vale mencionar que este cambio podría complicar el acceso a la residencia permanente para muchos solicitantes, quienes deberán estar preparados para cumplir con requisitos más estrictos. AQUÍ más detalles.

Familias de inmigrantes que soliciten Green Card enfrentarán un proceso de revisión exigente para este 2026

Según informes de medios internacionales y los propios especialistas, la revisión de solicitudes de inmigración en EE. UU. está en constante transformación. Las directrices del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) han señalado a los funcionarios que deben evaluar con rigor la elegibilidad, la credibilidad y la documentación de respaldo en los casos de inmigración familiar.

A través de un análisis legal de Greenspoon Marder LLP se informó que las familias enfrentarán un examen más exhaustivo de la evidencia que respalda la relación, el patrocinio financiero y la coherencia general de la solicitud, esto dado que las agencias de inmigración están aplicando las normativas existentes de manera más estricta.

Es importante saber que USCIS detalla sus criterios de adjudicación en su Manual de Políticas, el cual orienta a los funcionarios de inmigración en todo el país americano. Este manual establece que la carga de la prueba recae sobre los solicitantes, quienes deben presentar pruebas suficientes y creíbles que demuestren su elegibilidad para los beneficios de inmigración familiar.

La política del USCIS permite a los funcionarios solicitar documentación adicional o realizar entrevistas si la evidencia inicial resulta incompleta, inconsistente o genera dudas. Las entrevistas se consideran una herramienta necesaria para verificar la autenticidad de las relaciones familiares, especialmente en casos de matrimonio y en solicitudes con antecedentes migratorios.

De igual manera, los funcionarios tienen la facultad de revisar el historial migratorio completo del solicitante, incluyendo solicitudes previas, historial de viajes y declaraciones realizadas en trámites anteriores.

¿Qué más se pedirá para la verificación de las solicitudes?

Bajo este contexto, los expertos especializados en inmigración han aconsejado a los solicitantes que se preparen para recibir solicitudes de evidencia más exhaustivas. La normativa de USCIS establece que los funcionarios tengan la facultad de revisar documentos civiles, tales como certificados de nacimiento y matrimonio, así como registros que evidencien una convivencia.

En tanto, en un análisis realizado por el estudio Greenspoon Marder, se señaló que los oficiales también pueden requerir documentación adicional. Esto incluye cuentas bancarias conjuntas, contratos de alquiler o hipotecas compartidas, fotografías, historial de comunicación, declaraciones de impuestos y testimonios de familiares o amigos que puedan corroborar el vínculo.