¡MALAS NOTICIAS para inmigrantes que quieren trabajar en EE. UU! Sacar Visa H-1B será más costoso y difícil de conseguir
La Visa H-1B es de las más solicitadas y para asegurar su procesamiento sus costos han aumentado dramáticamente, modificaciones que son consecuencia de la inflación en EE. UU.
Una dura noticia para los inmigrantes ha sido dado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), agencia que ha anunciado un aumento considerable en el precio de la visa H-1B, cuyo nuevo costó entrará en vigencia para el próximo 1 de marzo de 2026.
USCIS aumenta el precio de procesamiento premium para Visa H-1B
Esta modificación aplicará para solicitudes con matasellos desde esa fecha o posterior. Se trata de un aumento que cubre el periodo de inflación que cubre junio de 2023 a junio de 2025.
En ese sentido, el procesamiento premium permite a solicitantes y empleadores a recibir una adjudicación más rápida de ciertas solicitudes de inmigración mediante el pago de una tarifa adicional, un servicio ampliamente utilizado para peticiones basadas en empleo y no inmigrantes.
USCIS es la agencia encargada de dar visas de trabajo para trabajadores extranjeros.
En ese sentido, las clasificaciones disponibles del Formulario I-129, que incluye visas H-1B, pero también L-1, O-1, P-1 y TN, el procesamiento premium que actualmente tiene un costo de US$2,805 dólares, desde el 1 de marzo de 2026 aumentará a US$2,965 dólares.
¿Qué es el procesamiento premium para solicitar visas de trabajo a Estados Unidos?
USCIS espera que estas modificaciones impacten en los profesionales, estudiantes y empleadores, principalmente en aquellas de nacionalidad hindú quienes son la mayoría que piden visas H-1B, L-1, Green Card y OPT.
Acorde al USCIS, el procesamiento premium es utilizado por empleadores y solicitantes que buscan resolución más rápida para cambios de trabajo, extensiones de visa, planificación de viajes y mayor certeza sobre su estatus migratorio.
