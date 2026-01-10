¡MALAS NOTICIAS para inmigrantes que quieren trabajar en EE. UU! Sacar Visa H-1B será más costoso y difícil de conseguir

Una dura noticia para los inmigrantes ha sido dado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), agencia que ha anunciado un aumento considerable en el precio de la visa H-1B, cuyo nuevo costó entrará en vigencia para el próximo 1 de marzo de 2026.

USCIS aumenta el precio de procesamiento premium para Visa H-1B

Esta modificación aplicará para solicitudes con matasellos desde esa fecha o posterior. Se trata de un aumento que cubre el periodo de inflación que cubre junio de 2023 a junio de 2025.

En ese sentido, el procesamiento premium permite a solicitantes y empleadores a recibir una adjudicación más rápida de ciertas solicitudes de inmigración mediante el pago de una tarifa adicional, un servicio ampliamente utilizado para peticiones basadas en empleo y no inmigrantes.

USCIS es la agencia encargada de dar visas de trabajo para trabajadores extranjeros.

En ese sentido, las clasificaciones disponibles del Formulario I-129, que incluye visas H-1B, pero también L-1, O-1, P-1 y TN, el procesamiento premium que actualmente tiene un costo de US$2,805 dólares, desde el 1 de marzo de 2026 aumentará a US$2,965 dólares.

¿Qué es el procesamiento premium para solicitar visas de trabajo a Estados Unidos?

USCIS espera que estas modificaciones impacten en los profesionales, estudiantes y empleadores, principalmente en aquellas de nacionalidad hindú quienes son la mayoría que piden visas H-1B, L-1, Green Card y OPT.

Acorde al USCIS, el procesamiento premium es utilizado por empleadores y solicitantes que buscan resolución más rápida para cambios de trabajo, extensiones de visa, planificación de viajes y mayor certeza sobre su estatus migratorio.