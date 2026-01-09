- Hoy:
ALERTA residentes de Florida: Disney World relanza ticket exclusivo con precios reducidos, ¿cuánto cuesta?
Walt Disney World vuelve a ofrecer entradas exclusivas para residentes de Florida entre enero y mayo de 2026, con tarifas diarias más bajas y cupos limitados.
El complejo Walt Disney World anunció el regreso de una de sus promociones más esperadas por el público local: el Discover Disney Ticket, una oferta exclusiva para residentes del estado de Florida que permitirá visitar los parques temáticos con precios reducidos durante los primeros meses de 2026.
La promoción estará disponible del 12 de enero al 16 de mayo de 2026 y fue confirmada oficialmente por The Walt Disney Company, como parte de su estrategia para incentivar la asistencia regional en una etapa del año tradicionalmente más tranquila.
Descuentos exclusivos para residentes de Florida regresan a Disney en 2026.
¿Cómo es el ticket Discover Disney 2026?
El programa ofrece dos tipos de pases, ambos válidos solo para residentes de Florida:
- Ticket de 4 días: 255 dólares + impuestos
(equivale a unos 64 dólares por día)
- Ticket de 3 días: 235 dólares + impuestos
(alrededor de 79 dólares por día)
Cada entrada permite el acceso a un parque por día, entre:
- Magic Kingdom Park
- EPCOT
- Disney’s Hollywood Studios
- Disney’s Animal Kingdom Theme Park
Las visitas pueden realizarse en días consecutivos o no consecutivos, siempre dentro del período de vigencia.
Extras disponibles y requisitos clave
Los visitantes podrán agregar complementos opcionales, como:
- Park Hopper (40 dólares adicionales), para visitar más de un parque en el mismo día
- Otras opciones como Park Hopper Plus o Water Parks and Sports, con costos extra
Sin embargo, Disney aclara que la reserva previa es obligatoria para cada día de visita, y que los cupos están sujetos a disponibilidad según la capacidad diaria de los parques.
¿Quiénes pueden acceder y qué documentos se piden?
El Discover Disney Ticket es exclusivo para residentes de Florida. Para comprar y utilizar las entradas, los adultos deberán presentar comprobante de residencia, como:
- Licencia de conducir de Florida
- Identificación estatal válida
- Identificación militar asociada al estado
Las entradas no son transferibles ni reembolsables, y no pueden ser utilizadas por personas que no residan en Florida.
Novedades y atracciones durante la promoción
El regreso del ticket coincide con una serie de actualizaciones y reaperturas en los parques. Entre los anuncios destacados para 2026 se encuentran:
- La reapertura de Big Thunder Mountain Railroad con mejoras técnicas
- Una versión renovada de Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin
- Actualizaciones en Frozen Ever After y Soarin’ Around the World
- Nuevas experiencias en Disney’s Hollywood Studios y Animal Kingdom
Además, el período promocional incluirá el EPCOT International Festival of the Arts, programado entre el 16 de enero y el 23 de febrero.
Costos adicionales y limitaciones
El ticket no incluye estacionamiento. Disney mantiene tarifas de:
- 35 dólares por día (estacionamiento estándar)
- Hasta 60 dólares por día (estacionamiento preferencial)
Tampoco cubre eventos especiales ni actividades con entrada adicional. Todos los pases y complementos vencen el 16 de mayo de 2026.
¿Cómo comprar los tickets?
Los interesados pueden consultar disponibilidad y adquirir las entradas directamente en el sitio oficial de Walt Disney World, donde se detallan las condiciones, precios y requisitos de residencia.
Con esta iniciativa, Disney apuesta nuevamente por el público local, ofreciendo una oportunidad limitada para disfrutar de sus parques a un costo más accesible durante 2026.
