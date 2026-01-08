ALERTA salud pública: ADVIERTEN posible exposición al sarampión en este restaurante de Estados Unidos

Las autoridades sanitarias de Carolina del Norte emitieron una advertencia preventiva luego de confirmar que una persona diagnosticada con sarampión estuvo presente en un restaurante popular de la ciudad de Gastonia a finales de diciembre. El virus, altamente contagioso, puede permanecer activo en el aire durante horas, lo que amplía el riesgo de transmisión.

De acuerdo con el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, quienes hayan acudido al establecimiento después de las 8:30 p. m. del 26 de diciembre podrían haber estado expuestos y deben mantenerse atentos a la aparición de síntomas hasta mediados de enero.

Alerta por posible exposición al sarampión en un restaurante de EE. UU.

El restaurante bajo alerta sanitaria

El posible foco de exposición fue Constantine’s Restaurant, un local conocido por su oferta de cocina mediterránea y europea. Las autoridades no detallaron cuántas personas pudieron haber tenido contacto con el virus, pero subrayaron que el aviso busca prevenir nuevos contagios y proteger a los grupos más vulnerables.

Recomendaciones clave para la población

Los funcionarios de salud pidieron a cualquier persona que presente fiebre alta, tos persistente, secreción nasal, ojos enrojecidos o erupciones cutáneas que evite salir de casa y se comunique primero por teléfono con su médico o con el departamento de salud local. Esta medida permite preparar protocolos de atención sin exponer a terceros en centros médicos.

Asimismo, recalcaron que la información sobre el paciente infectado no será divulgada para resguardar su privacidad.

Otros lugares visitados y nivel de riesgo

Las autoridades confirmaron que el viajero también asistió a Christmas Town USA, aunque aclararon que no ingresó a espacios cerrados, por lo que el riesgo de contagio en ese evento se considera bajo.

La vacunación, la principal defensa

Desde el NCDHHS y los CDC reiteraron que la vacuna triple viral (MMR) sigue siendo la herramienta más eficaz contra el sarampión. En personas no vacunadas, la aplicación dentro de las 72 horas posteriores a la exposición puede reducir significativamente el riesgo de desarrollar la enfermedad.

Las autoridades sanitarias mantienen activo el monitoreo y no descartan nuevas alertas si se identifican más posibles casos relacionados con esta exposición.