ALERTA disturbios en Minneapolis: violentos choques con ICE tras el asesinato de Renee Macklin Good sacuden la ciudad

La ciudad de Minneapolis atraviesa uno de sus momentos más delicados del año tras una serie de enfrentamientos directos entre manifestantes y agentes federales, desatados por la muerte de Renee Macklin Good, una mujer de 37 años que recibió un disparo durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Las protestas estallaron desde la madrugada frente al edificio federal Bishop Henry Whipple, sede de tribunales migratorios, donde cientos de personas se congregaron para repudiar el accionar de los agentes. Los gritos de “¡Vergüenza!” y “¡ICE fuera del estado!” marcaron el inicio de una jornada que terminó con detenciones, gas pimienta y escenas de alta tensión.

Escalada tras una vigilia pacífica

La noche previa al enfrentamiento, la ciudad había sido escenario de una vigilia multitudinaria en memoria de Macklin Good. Sin embargo, lo que comenzó como un acto silencioso derivó al día siguiente en choques abiertos con fuerzas federales, cuando agentes intentaron avanzar entre la multitud.

Videos captados por testigos muestran el momento del tiroteo ocurrido durante una redada en un barrio residencial al sur del centro urbano. En las imágenes se observa a agentes del ICE aproximándose a una camioneta detenida, mientras uno de ellos desenfunda su arma y dispara a corta distancia.

Versiones enfrentadas y acusaciones cruzadas

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el hecho como un “ataque deliberado” contra los agentes y sostuvo que la conductora intentó embestirlos con su vehículo. En la misma línea se expresó el presidente Donald Trump, quien defendió públicamente el accionar del ICE.

Sin embargo, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, rechazó de plano esa versión. Tras analizar los videos, afirmó que no se trató de un acto de autodefensa, y acusó al gobierno federal de intentar justificar un uso excesivo de la fuerza.

Minnesota en alerta máxima

El gobernador Tim Walz expresó su indignación por el tiroteo y advirtió que la Guardia Nacional podría ser desplegada si la situación se descontrola. Aun así, pidió a la ciudadanía evitar la violencia y mantener las protestas dentro de los márgenes pacíficos.

Como medida preventiva, escuelas y actividades públicas fueron suspendidas en distintas zonas de las Ciudades Gemelas, mientras el Departamento de Seguridad Nacional confirmó el despliegue de más de 2.000 agentes del ICE, en lo que calificó como la mayor operación migratoria del año.

Investigación en curso y clima de indignación

El caso ya es investigado por autoridades estatales y federales, incluido el FBI. Se trata, según registros oficiales, de al menos la quinta muerte vinculada a redadas migratorias durante la actual administración.

Mientras avanzan las pesquisas, Minneapolis permanece en estado de tensión permanente, con protestas intermitentes y una comunidad profundamente dividida. El asesinato de Renee Macklin Good no solo reavivó el debate sobre las políticas migratorias, sino que volvió a colocar al ICE en el centro de una tormenta política y social que amenaza con extenderse más allá de Minnesota.