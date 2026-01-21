- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Slavia Praga
- Peñarol vs Colo Colo
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Liga 1 2026
- Tabla de Champions League
- Liga Peruana de Vóley
Taylor Swift entra al Salón de la Fama de los Compositores y hace historia tras 20 años de carrera
Taylor Swift fue incorporada en 2026 al Salón de la Fama de los Compositores, convirtiéndose en la mujer más joven en lograr este reconocimiento histórico.
Taylor Swift fue incorporada oficialmente en 2026 al Songwriters Hall of Fame, un reconocimiento que la consagra como la mujer más joven en ingresar a la prestigiosa institución, a los 36 años. La ceremonia de inducción se realizará el 11 de junio en el Marriott Marquis Hotel de Nueva York, según confirmaron los organizadores.
PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: Medi-Cal deja de cubrir a miles en 2026 y solo algunos conservarán el beneficio
La distinción llega luego de que la artista cumpliera con uno de los requisitos clave del Salón: haber publicado su primera obra comercial al menos 20 años antes de la nominación. En el caso de Swift, su sencillo debut “Tim McGraw”, lanzado en 2006, habilitó formalmente su postulación para esta edición.
Un nuevo hito consagra a Swift como referente global de la autoría femenina.
Fundado en 1969, el Salón de la Fama de los Compositores reconoce a autoras y autores cuyas canciones han dejado una huella duradera en la música popular. El ingreso de Swift se produce en un momento de máxima visibilidad para la cantante, tras el cierre de The Eras Tour y el lanzamiento de su álbum The Life of a Showgirl en octubre de 2025.
Por qué este ingreso marca un antes y un después
La incorporación de Taylor Swift representa un cambio generacional y de género dentro de una institución históricamente dominada por hombres. Hasta ahora, la mujer más joven en ingresar había sido Carole Bayer Sager, con 43 años. Swift queda además como la segunda persona más joven en ser admitida en vida, solo detrás de Stevie Wonder, quien ingresó a los 32.
Para respaldar su candidatura, la artista presentó cinco canciones que resumen distintas etapas de su carrera autoral:
- All Too Well (10 Minute Version)
- Blank Space
- Anti-Hero
- Love Story
- The Last Great American Dynasty
Estas obras reflejan su evolución desde el country hasta el pop contemporáneo, uno de los aspectos más valorados por el comité evaluador.
Un reconocimiento sostenido en el tiempo
Swift ya había sido distinguida por el Salón en 2010 con el Hal David Starlight Award, premio reservado para jóvenes compositores con proyección internacional. Con su ingreso pleno en 2026, se convierte en la primera persona en la historia en recibir ambos reconocimientos.
En paralelo, su impacto en la industria sigue creciendo: acumula 14 premios Grammy, incluidos cuatro galardones a Álbum del Año, y su último disco se mantuvo 10 semanas consecutivas en el primer lugar del Billboard 200, una marca que la iguala con The Beatles y Elvis Presley.
La ceremonia de junio no solo celebrará su legado como compositora, sino que también la habilita a aspirar, en el futuro, a los máximos honores de la institución, consolidando su lugar como una de las autoras más influyentes del pop global.
- 1
PELIGRO en Walmart: clientes vivieron momentos de pánico por incendio y densa nube de humo dentro del local
- 2
ALERTA mundial: Donald Trump afirma que "ha llegado el momento" y anticipa una acción similar a la de Venezuela
- 3
PELIGRO para inmigrantes en EE. UU.: hombre nicaragüense ARRESTADO por ICE perdió la vida bajo custodia federal
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90