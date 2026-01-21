Taylor Swift entra al Salón de la Fama de los Compositores y hace historia tras 20 años de carrera

Taylor Swift fue incorporada oficialmente en 2026 al Songwriters Hall of Fame, un reconocimiento que la consagra como la mujer más joven en ingresar a la prestigiosa institución, a los 36 años. La ceremonia de inducción se realizará el 11 de junio en el Marriott Marquis Hotel de Nueva York, según confirmaron los organizadores.

La distinción llega luego de que la artista cumpliera con uno de los requisitos clave del Salón: haber publicado su primera obra comercial al menos 20 años antes de la nominación. En el caso de Swift, su sencillo debut “Tim McGraw”, lanzado en 2006, habilitó formalmente su postulación para esta edición.

Un nuevo hito consagra a Swift como referente global de la autoría femenina.

Fundado en 1969, el Salón de la Fama de los Compositores reconoce a autoras y autores cuyas canciones han dejado una huella duradera en la música popular. El ingreso de Swift se produce en un momento de máxima visibilidad para la cantante, tras el cierre de The Eras Tour y el lanzamiento de su álbum The Life of a Showgirl en octubre de 2025.

Por qué este ingreso marca un antes y un después

La incorporación de Taylor Swift representa un cambio generacional y de género dentro de una institución históricamente dominada por hombres. Hasta ahora, la mujer más joven en ingresar había sido Carole Bayer Sager, con 43 años. Swift queda además como la segunda persona más joven en ser admitida en vida, solo detrás de Stevie Wonder, quien ingresó a los 32.

Para respaldar su candidatura, la artista presentó cinco canciones que resumen distintas etapas de su carrera autoral:

All Too Well (10 Minute Version)

Blank Space

Anti-Hero

Love Story

The Last Great American Dynasty

Estas obras reflejan su evolución desde el country hasta el pop contemporáneo, uno de los aspectos más valorados por el comité evaluador.

Un reconocimiento sostenido en el tiempo

Swift ya había sido distinguida por el Salón en 2010 con el Hal David Starlight Award, premio reservado para jóvenes compositores con proyección internacional. Con su ingreso pleno en 2026, se convierte en la primera persona en la historia en recibir ambos reconocimientos.

En paralelo, su impacto en la industria sigue creciendo: acumula 14 premios Grammy, incluidos cuatro galardones a Álbum del Año, y su último disco se mantuvo 10 semanas consecutivas en el primer lugar del Billboard 200, una marca que la iguala con The Beatles y Elvis Presley.

La ceremonia de junio no solo celebrará su legado como compositora, sino que también la habilita a aspirar, en el futuro, a los máximos honores de la institución, consolidando su lugar como una de las autoras más influyentes del pop global.