Nicolás Maduro se compara con Taylor Swift y asegura ser más FAMOSO que la cantante en Estados Unidos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió al bromear sobre su notoriedad en medios de EE. UU., asegurando que es "más famoso" que artistas internacionales como Taylor Swift, Karol G y Bad Bunny. Sus declaraciones se dieron durante un encuentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en medio de la creciente tensión con Washington por la presencia militar estadounidense en el Caribe.

Transmitido por VTV, Maduro dijo entre risas que incluso ha pensado en grabar un disco, mientras sus seguidores celebraban sus comentarios. Según él, su popularidad refleja la preocupación de EE. UU. ante un pueblo venezolano movilizado y comprometido con la defensa de la soberanía nacional.

Líder venezolano critica la presencia militar estadounidense en el Caribe.

Compromiso con la resistencia y la revolución bolivariana

El mandatario subrayó que la fuerza del país no depende solo de su figura, sino de una nación organizada que no permitirá humillaciones ni intentos de dominación externa. Reiteró que Venezuela está decidida a resistir cualquier amenaza del "imperialismo".

Por su parte, Diosdado Cabello, secretario general del PSUV, pidió a la población mantenerse alerta, aunque descartó un peligro inmediato, y recordó que el papel histórico del país es consolidar la revolución bolivariana en tiempos difíciles.

Caracas también denunció la presencia militar estadounidense en el Caribe, calificándola como un intento de influir en la política venezolana y controlar recursos estratégicos, especialmente el petróleo.

Reacciones internacionales y tensión creciente

Las declaraciones de Maduro han generado comentarios variados en medios internacionales, donde analistas coinciden en que sus bromas buscan proyectar fuerza y mantener cohesión interna. Mientras tanto, la tensión entre Caracas y Washington sigue aumentando, con la comunidad internacional observando de cerca los movimientos militares en el Caribe y sus posibles repercusiones políticas y económicas.