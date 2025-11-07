ATENCIÓN inmigrantes: esta es la guía definitiva para obtener la Green Card y vivir legalmente en Estados Unidos

Obtener la residencia permanente a través de un familiar es una de las vías más accesibles para quienes desean construir una vida estable en Estados Unidos. Este proceso facilita que ciudadanos y residentes permanentes mantengan a su familia cerca y les brinden la oportunidad de trabajar legalmente y acceder a beneficios.

El sistema migratorio clasifica las solicitudes según el parentesco, lo que determina los tiempos de espera y los requisitos específicos. Una solicitud para cónyuge o hijos menores avanza más rápido que la de hermanos o hijos adultos, por lo que es importante conocer tu categoría.

Requisitos básicos para solicitar la residencia por patrocinio familiar

El proceso inicia con la presentación del Formulario I-130, que demuestra el vínculo familiar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). La documentación adecuada es clave para no sufrir demoras.

Documentos más solicitados:

Actas de nacimiento

Certificados de matrimonio o adopción

Pasaportes y documentos de identidad

Pruebas adicionales del vínculo familiar (fotos, cuentas compartidas, etc.)

Una vez aprobada la petición, el familiar puede continuar su proceso ya sea desde dentro del país mediante ajuste de estatus o desde el exterior a través de un trámite consular.

Categorías familiares que califican

Estas son las principales categorías permitidas por ley:

Familia inmediata : cónyuges, hijos menores solteros y padres de ciudadanos estadounidenses

: cónyuges, hijos menores solteros y padres de ciudadanos estadounidenses Preferencias familiares: hijos adultos solteros, hijos casados y hermanos de ciudadanos, así como cónyuges e hijos de residentes permanentes

¿Es difícil lograr la aprobación?

Si se cuenta con una guía clara, se organizan correctamente los documentos y se sigue el proceso paso a paso, obtener la Green Card por familia puede ser más sencillo de lo que parece. Sin embargo, errores en formularios o falta de pruebas del vínculo generan retrasos que pueden durar meses o años.

Tener apoyo legal o asesoría confiable aumenta considerablemente las probabilidades de éxito para quienes dependen de este proceso para asegurar su futuro.