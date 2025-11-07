ALERTA, inmigrante en Estados Unidos: ¿cómo te afecta el CAMBIO URGENTE en los permisos de trabajo?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció un cambio importante que afecta a miles de inmigrantes que dependen de sus permisos de trabajo (EAD, por sus siglas en inglés). Desde el 30 de octubre, ya no se aplica la prórroga automática de hasta 540 días para quienes renuevan su autorización laboral.

EE. UU. termina la prórroga automática de los permisos de trabajo, afectando a miles.

Esta medida podría impedir que muchos trabajadores continúen laborando legalmente mientras esperan la aprobación de sus solicitudes de inmigración.

¿Cómo impacta el cambio urgente en los permisos de trabajo a los inmigrantes en EE. UU.?

Para entender mejor cómo afectará este cambio, Armando Olmedo, abogado, vicepresidente y consejero general de inmigración en Univision, destacó los puntos clave:

Las personas más afectadas serán quienes tienen estatus de asilo, protección temporal o están en proceso de obtener la residencia , ya que dependen del permiso de trabajo para poder trabajar mientras su solicitud se procesa.

, ya que dependen del permiso de trabajo para poder trabajar mientras su solicitud se procesa. Los beneficiarios de DACA podrán seguir renovando sus permisos como de costumbre, presentando la solicitud antes de que sus tarjetas caduquen.

podrán seguir renovando sus permisos como de costumbre, presentando la solicitud antes de que sus tarjetas caduquen. Se estima que alrededor de 4 millones de personas con estatus de asilo podrían verse afectadas por el fin de la prórroga automática del permiso de trabajo.

La eliminación de la prórroga automática obliga a cualquier trabajador con un EAD próximo a expirar a iniciar el trámite de renovación de inmediato.

de inmediato. Quienes tengan menos de seis meses de vigencia en su permiso de trabajo deben comenzar la renovación sin demora.

Los empleadores pueden suspender a los empleados cuyo EAD ya no esté vigente .

. Existen solicitudes de emergencia para permisos de trabajo, pero son limitadas y requieren que un abogado de inmigración evalúe cada caso.

¿Cómo puedo obtener un permiso de trabajo en Estados Unidos?

El Documento de Autorización de Empleo (EAD) es la principal vía para trabajar legalmente en EE. UU. La solicitud se realiza mediante el Formulario I-765 ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Según tu situación migratoria, podrías calificar en alguna de estas categorías:

Solicitantes de Residencia Permanente (Ajuste de Estatus): Si has presentado el Formulario I-485 para obtener la Green Card, puedes solicitar un EAD mientras esperas la decisión.

Asilados y solicitantes de asilo: Quienes ya tienen asilo reciben autorización de empleo automáticamente. Además, si la solicitud de asilo ha estado pendiente por más de 150 días, es posible solicitar el EAD.

Beneficiarios de TPS (Estatus de Protección Temporal): Las personas con TPS están autorizadas a trabajar.

Cónyuges de ciertos no inmigrantes: Algunos cónyuges de titulares de visas E-1, E-2 o H-1B son elegibles para un EAD.

Estudiantes con OPT: Estudiantes con visa F-1 o M-1 pueden solicitar el Entrenamiento Práctico Opcional (OPT) tras graduarse.

Olmedo también enfatizó que, al dejar de emitir las prórrogas automáticas, "deberían dedicar más tiempo al procesamiento de las renovaciones para que las respuestas sean más rápidas", subrayando la necesidad de que el gobierno federal actúe con claridad y de manera inmediata.