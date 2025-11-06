¡Atención, extranjeros! Recientemente, la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) decidió alertar a los inmigrantes sobre las graves consecuencias que podrían sufrir, esto luego de la decisión que tomó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entidad que puso fin a extensión automática de los permisos de trabajo para este grupo en el país americano.

Tal como lo confirmó AILA, esta medida provocará despidos masivos, pero también afectará negativamente a las empresas de la nación, ocasionando un preocupante impacto en el mercado laboral. A continuación, más detalles.

Permisos de trabajo: AILA anuncia fuerte panorama tras fin de la extensión

'La Conexión USA' y otros informaron que, este miércoles 5 de noviembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la finalización de la extensión automática de 540 días para los permisos de empleo en ciertas categorías, revocando así una medida que había sido implementada por la Administración del expresidente Joe Biden.

Y es que, a partir del 30 de octubre de 2025, todos los extranjeros que busquen renovar su permiso de trabajo "ya no recibirán una extensión automática", tal como se confirmó en un comunicado del DHS, el cual señala que la decisión se dio por motivos de seguridad y en cumplimiento de una orden ejecutiva de Donald Trump, actual presidente de EE. UU.

Al respecto, Jeff Joseph, el presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), no dudó en cuestionar este cambio, asegurando que la Administración Trump "perjudica nuevamente" a los trabajadores inmigrantes y a los empleadores en el país americano.

¿Qué más dijo el presidente de AILA sobre esta radical medida?

Joseph también señaló que esta medida podría provocar un aumento en los despidos, ya que los empleadores se verán obligados a prescindir de sus empleados extranjeros. "La Administración Trump, una vez más, no apoya a las empresas estadounidenses y, de hecho, afecta directamente la estabilidad económica de nuestra nación", explicó.

Como se recuerda, durante casi diez años, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), parte del DHS, ya había dado extensiones automáticas de 180 días para rodos los permisos de trabajo, un plazo que el Gobierno de Biden había ampliado a 540 días para mitigar la acumulación de solicitudes y las demoras en los trámites administrativos, pero que Trump eliminó en su nuevo mandato.