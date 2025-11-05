ALERTA inmigrantes: Administración Trump ELIMINA el TPS para sursudaneses y deja a cientos en riesgo de deportación

El gobierno de Donald Trump confirmó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Sudán del Sur, decisión que deja en una situación de extrema vulnerabilidad a quienes dependen de este amparo migratorio para vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

Según defensores de migrantes, la medida pone en riesgo a familias que han creado su vida en EE. UU., especialmente a quienes huyeron de la violencia y crisis humanitaria en su país de origen. Muchos podrían enfrentar órdenes de deportación si no logran resolver su estatus antes de que expire la protección vigente.

Miles de inmigrantes sursudaneses perderán su protección en EE. UU.

¿Por qué Trump canceló el TPS para Sudán del Sur?

La administración argumentó que las condiciones en ese país habrían mejorado lo suficiente como para que sus nacionales puedan regresar. Sin embargo, organizaciones internacionales aseguran que la violencia, la inseguridad alimentaria y los desplazamientos forzados aún continúan, por lo que el retorno implicaría un grave riesgo para la vida de estas personas.

Actualmente, miles de beneficiarios del TPS mantienen trabajos estables, pagan impuestos y tienen hijos estadounidenses que también podrían verse afectados por la medida.

¿Qué deben hacer los sursudaneses afectados por el fin del TPS?

Verificar la fecha de expiración de su documento actual.

Consultar con un abogado de inmigración sobre alternativas legales.

Aplicar a otros posibles estatus migratorios si califican.

Seguir actualizaciones del DHS y USCIS sobre periodos de gracia.

Recursos de ayuda para sursudaneses con TPS en EE. UU.

Apoyo comunitario y derechos

National Immigrant Justice Center (NIJC) – Defensa legal y recursos

https://immigrantjustice.org

– Defensa legal y recursos https://immigrantjustice.org UNHCR en EE. UU. – Información para refugiados y personas desplazadas

https://www.unhcr.org/us/

Ayuda general