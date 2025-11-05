- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chankas vs Alianza Lima
- Brujas vs Barcelona
- Man City vs Dortmund
- Al Nassr vs Goa
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
ALERTA inmigrantes: Administración Trump ELIMINA el TPS para sursudaneses y deja a cientos en riesgo de deportación
Miles de sursudaneses perderán su protección legal en EE. UU. tras la cancelación del TPS. Deberán salir del país o enfrentar procesos de deportación.
El gobierno de Donald Trump confirmó el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Sudán del Sur, decisión que deja en una situación de extrema vulnerabilidad a quienes dependen de este amparo migratorio para vivir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.
PUEDES VER: ALERTA Nueva York: Zohran Mamdani arrasa y se convierte en el próximo alcalde: conoce sus promesas y plan de gobierno
Según defensores de migrantes, la medida pone en riesgo a familias que han creado su vida en EE. UU., especialmente a quienes huyeron de la violencia y crisis humanitaria en su país de origen. Muchos podrían enfrentar órdenes de deportación si no logran resolver su estatus antes de que expire la protección vigente.
Miles de inmigrantes sursudaneses perderán su protección en EE. UU.
¿Por qué Trump canceló el TPS para Sudán del Sur?
La administración argumentó que las condiciones en ese país habrían mejorado lo suficiente como para que sus nacionales puedan regresar. Sin embargo, organizaciones internacionales aseguran que la violencia, la inseguridad alimentaria y los desplazamientos forzados aún continúan, por lo que el retorno implicaría un grave riesgo para la vida de estas personas.
Actualmente, miles de beneficiarios del TPS mantienen trabajos estables, pagan impuestos y tienen hijos estadounidenses que también podrían verse afectados por la medida.
¿Qué deben hacer los sursudaneses afectados por el fin del TPS?
- Verificar la fecha de expiración de su documento actual.
- Consultar con un abogado de inmigración sobre alternativas legales.
- Aplicar a otros posibles estatus migratorios si califican.
- Seguir actualizaciones del DHS y USCIS sobre periodos de gracia.
Recursos de ayuda para sursudaneses con TPS en EE. UU.
Apoyo comunitario y derechos
- National Immigrant Justice Center (NIJC) – Defensa legal y recursos
https://immigrantjustice.org
- UNHCR en EE. UU. – Información para refugiados y personas desplazadas
https://www.unhcr.org/us/
Ayuda general
- 211.org – Servicios sociales disponibles por zona (alimentos, vivienda, etc.)
https://211.org
- 1
ALERTA para inmigrantes con permiso de trabajo en EE. UU.: Por este motivo, USCIS ya no renovará automáticamente tu EAD card
- 2
ALERTA para beneficiarios de SNAP: última esperanza y FECHA probable de activación de los cupones para millones de familias
- 3
ALERTA para inmigrantes en EE. UU: SUSPENDEN renovaciones automáticas de permisos de trabajo temporales
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50