- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Bolivia vs Italia
- Argentina vs Túnez
- Lista de convocados de Perú
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
ALERTA beneficiarios de SNAP: gobierno de Trump anuncia pago para esta FECHA, pero con fuerte reducción del monto
Gran preocupación entre los beneficiarios sobre los pagos de SNAP en EE. UU., especialmente luego del sorpresivo cierre gubernamental. ¿Cuál es la situación?
Actualmente, un número creciente de familias sigue de cerca las actualizaciones relacionadas con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta atención se da debido a la importancia que tienen los pagos de cupones de alimentos en el país americano, los cuales se han vuelto fundamentales para millones de hogares, que recurren a este recurso para mejorar sus ingresos en sus canastas familiares.
PUEDES VER: ALERTA para beneficiarios de SNAP: última esperanza y FECHA probable de activación de los cupones para millones de familias
La situación se agrava en un contexto de inestabilidad económica y con el cierre parcial del gobierno, que ha impactado diversos servicios federales, generando preocupación entre los beneficiarios. ¿Qué se reveló recientemente? ¿Habrá un nuevo pago y un gran porcentaje de descuentos? Esto se sabe.
Alerta con SNAP: Trump anuncia pago para esta FECHA, pero con fuerte reducción
Medios internacionales y la propia entidad informaron que, en estos últimos días, han ido aumentando la preocupación e incertidumbre de los beneficiarios del programa estadounidense respecto a los pagos correspondientes a noviembre.
SNAP: Trump anuncia pago para esta FECHA, pero con fuerte reducción en Estados Unidos.
Algunos estados, incluso, decidieron alertar sobre la posibilidad de que los beneficios se recortaran a la mitad o, en el peor de los escenarios, no se entregaran a tiempo. No obstante, ahora, el Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que los pagos se realizarán este mes, aunque con una reducción diferente a la previamente anunciada.
Patrick Penn, encargado de los servicios de alimentación y nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), señaló que las asignaciones máximas de SNAP se reducirán en un 35%, en lugar del 50% que se había mencionado anteriormente. Esto implica que los beneficiarios recibirán hasta el 65% de sus pagos habituales durante noviembre de este año.
Conflictos por los pagos SNAP y cierre del gobierno
El cierre del gobierno federal de Estados Unidos, el cual llegó a su día 37, hoy 6 de noviembre, continúa siendo un nuevo récord histórico en el país norteamericano.
Esta paralización impacta a los empleados federales, pero también repercute en programas sociales esenciales, como el SNAP y el WIC, que brindan apoyo nutricional a mujeres, infantes y niños.
- 1
ALERTA para beneficiarios de SNAP: última esperanza y FECHA probable de activación de los cupones para millones de familias
- 2
PELIGRO para familias de Estados Unidos: Gobierno ADVIERTE que los cupones SNAP NO alcanzarán y millones podrían quedarse sin comida
- 3
ALERTA con tu permiso de trabajo, inmigrante: a partir de AHORA, extranjeros deberán anticiparse para continuar viviendo legalmente
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50