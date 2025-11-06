Actualmente, un número creciente de familias sigue de cerca las actualizaciones relacionadas con el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta atención se da debido a la importancia que tienen los pagos de cupones de alimentos en el país americano, los cuales se han vuelto fundamentales para millones de hogares, que recurren a este recurso para mejorar sus ingresos en sus canastas familiares.

La situación se agrava en un contexto de inestabilidad económica y con el cierre parcial del gobierno, que ha impactado diversos servicios federales, generando preocupación entre los beneficiarios. ¿Qué se reveló recientemente? ¿Habrá un nuevo pago y un gran porcentaje de descuentos? Esto se sabe.

Alerta con SNAP: Trump anuncia pago para esta FECHA, pero con fuerte reducción

Medios internacionales y la propia entidad informaron que, en estos últimos días, han ido aumentando la preocupación e incertidumbre de los beneficiarios del programa estadounidense respecto a los pagos correspondientes a noviembre.

Algunos estados, incluso, decidieron alertar sobre la posibilidad de que los beneficios se recortaran a la mitad o, en el peor de los escenarios, no se entregaran a tiempo. No obstante, ahora, el Gobierno de Estados Unidos ha confirmado que los pagos se realizarán este mes, aunque con una reducción diferente a la previamente anunciada.

Patrick Penn, encargado de los servicios de alimentación y nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), señaló que las asignaciones máximas de SNAP se reducirán en un 35%, en lugar del 50% que se había mencionado anteriormente. Esto implica que los beneficiarios recibirán hasta el 65% de sus pagos habituales durante noviembre de este año.

Conflictos por los pagos SNAP y cierre del gobierno

El cierre del gobierno federal de Estados Unidos, el cual llegó a su día 37, hoy 6 de noviembre, continúa siendo un nuevo récord histórico en el país norteamericano.

Esta paralización impacta a los empleados federales, pero también repercute en programas sociales esenciales, como el SNAP y el WIC, que brindan apoyo nutricional a mujeres, infantes y niños.