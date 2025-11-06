¡Presta, atención! El pavo, los ingredientes para la cena, la asistencia de los familiares y obtener el pasaje para llegar a tiempo al Día de Acción de Gracias en EE. UU. son muy importantes para las próximas fechas, resulta igualmente fundamental saber sobre las condiciones climáticas previstas para este jueves 27 de noviembre.

Por ello, en Líbero te compartimos todos los detalles sobre el pronóstico del tiempo, el cual permitirá evitar inconvenientes durante el traslado o el viaje en coche hacia el encuentro con sus seres queridos. AQUÍ todos los detalles.

Nevada en Día de Acción de Gracias: lugares de EE. UU. donde habrá nieve y pronóstico

Llegó noviembre y con ello la llegada de una de las festividades más esperadas en Estados Unidos: el Día de Acción de Gracias. Para este año, según diversos portales internacionales, se anticipa un pronóstico de nevada que podría impactar diversas regiones del país americano. Este fenómeno "La Niña" traerá consigo lluvias intensas, descenso en las temperaturas, nevadas y sequías prolongadas en el sur. ¡Anota!

Para muchos, es una posibilidad de un paisaje nevado que realza la atmósfera festiva y complementa la decoración navideña, pero para otros, este sorpresivo pronóstico podría alterar muchos planes. Por ello, es fundamental estar informado sobre las áreas donde se prevé la caída de nieve y aquellas que experimentarán temperaturas más cálidas, para así tomar las precauciones necesarias y disfrutar de la ocasión.

The Old Farmer's Almanac compartió información relevante sobre las regiones que se cubrirán de nieve el próximo 27 de noviembre:

El norte de la región de Nueva Inglaterra.

La zona del Alto Medio Oeste (Upper Midwest).

Las áreas con mayor altitud de la región Intermountain West (Entre las Montañas Rocosas, la Cordillera de las Cascadas y Sierra Nevada).

Alaska.

Es bueno estar al pendiente de los informes meteorológicos locales en esta fecha de celebración.

Pronóstico y datos a tomar en cuenta en Thanksgiving

Cabe precisar que el pronóstico meteorológico para el Día de Acción de Gracias en 2025 evidencia un clima cambiante en diversas regiones de la nación de Donald Trump.

Por ello, se anticipan temperaturas más cálidas en el este y el sur, especialmente en Texas, el suroeste desértico y el sur profundo. Por otro lado, el oeste experimentará lluvias continuas, sobre todo en el sur del Pacífico Noroeste, además de chubascos en California y Nevada, de EE. UU.