Empleados de Walmart denuncian una tendencia "repugnante" en tiendas y en estas fechas.

ATENCIÓN, clientes en EE. UU.: recientemente, un empleado de Walmart USA utilizó la red social Reddit para evidenciar lo que sucede con la mercancía navideña que no se logra vender en la tienda estadounidense en la que trabaja, lo que ha generado diversas opiniones y cuestionamiento sobre el desperdicio en el sector minorista durante las festividades. ¿Qué expuso? AQUÍ todo lo que se sabe.

Cabe resaltar que esta inesperada acusación pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las tiendas americanas al gestionar el inventario en una temporada caracterizada por un alto volumen de compras, tal como lo es la Navidad.

Empleados de Walmart denuncian tendencia "repugnante" en tiendas y en estas fechas

A través de un post en la comunidad r/walmart y el portal thecooldown.com, se conoció la última acción que tomó un empleado de Walmart: expresó su rechazo frente al derroche de materiales que se realiza luego de la época de Halloween.

"Nunca había visto tanto desperdicio de materiales como durante las fiestas. Nadie compra la mitad de esta basura y la tiramos a la basura. El consumismo es repugnante", había mencionado. Este alarmante testimonio del trabajador expuso un patrón de sobreproducción y desecho que se intensifica para las temporadas de compras navideñas en la nación.

Empleados de Walmart hacen grave denuncia por tendencia "repugnante" en tiendas y en estas fechas.

Grandes cantidades de decoraciones, árboles artificiales y otros artículos festivos terminan en depósitos o lugares de desechos, en lugar de ser reutilizados. Y es que, es importante saber que, la fabricación de estos productos, implica un alto consumo de recursos, desde plásticos derivados del petróleo para los árboles artificiales hasta metales raros para las luces LED.

Cuando los minoristas descartan el inventario no vendido, se pierden valiosos recursos. Asimismo, la producción de estos productos contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero, mientras que la descomposición de los materiales genera metano, un gas que calienta el planeta a un ritmo más acelerado que el dióxido de carbono.

¿Qué acción tomó Walmart al respecto?

Por su parte, previo a esta nueva denuncia, la empresa estadounidense ya ha venido estableciendo compromisos en materia de sostenibilidad, destacando su objetivo de alcanzar cero residuos en sus operaciones en la nación americana.

Sin embargo, con la reciente queja en Reddit, todo hace señalar que la aplicación de estas políticas puede variar entre las distintas ubicaciones. Mientras algunas tiendas han forjado alianzas efectivas para la donación de productos, otras eligen desechar mercancía.