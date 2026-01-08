TRAGEDIA en la frontera: EMBOSCADA de cártel mexicano dejó varios agentes de la Guardia Nacional muertos

Una serie de emboscadas coordinadas por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sacudió la frontera entre los estados de Jalisco y Michoacán, en México, dejando un saldo mortal entre las fuerzas de seguridad federales. Los enfrentamientos ocurrieron durante la tarde y noche del domingo, luego de bloqueos y ataques violentos que tomaron por sorpresa a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, según reportes oficiales y medios de comunicación internacionales como KTSM 9 News.

Miembros de la Guardia Nacional de México mueren en emboscada de cártel en Jalisco-Michoacán

La ola de violencia comenzó con la colocación de bloqueos y vehículos incendiados en carreteras clave de la región fronteriza, una táctica habitual para obstaculizar la llegada de refuerzos policiales. Posteriormente, grupos armados abrieron fuego contra patrullas de la Guardia Nacional y unidades del Ejército Mexicano en varios puntos.

Según el informe de KTSM 9 News, un convoy de la Guardia Nacional de México que patrullaba carreteras cercanas a La Barca, Jalisco, fue blanco de disparos, lo que resultó en la muerte de dos de sus integrantes. Paralelamente, en Chilchota, Michoacán, soldados que intentaban auxiliar a sus compañeros tras pasar sobre clavos metálicos fueron atacados por francotiradores desde zonas ocultas, dejando tres militares muertos y dos heridos.

Autoridades estatales confirmaron que las agresiones ocurrieron en varios municipios limítrofes y que los atacantes emplearon tácticas de emboscada para sorprender a las fuerzas federales, incluyendo el uso de vehículos incendiados y bloqueos que dificultaron la movilidad de las unidades oficiales.

Acciones institucionales y búsqueda de culpables

Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se desplegaron unidades de la Guardia Civil, el Ejército y la Guardia Nacional de México en ciudades como Zamora, La Piedad y Jiquilpan, con el objetivo de localizar a los responsables de la violencia. El balance oficial de los enfrentamientos en ambos estados indica que cinco miembros de las fuerzas de seguridad fallecieron y dos más resultaron heridos, todos en cumplimiento de su deber.

Organismos federales también informaron que se están analizando videos y otras evidencias recopiladas en las zonas de ataque, con el fin de identificar a los grupos armados y su posible vinculación directa con el CJNG, organización considerada una de las más peligrosas del país.