TRAGEDIA en la frontera: EMBOSCADA de cártel mexicano dejó varios agentes de la Guardia Nacional muertos
Cinco miembros de la Guardia Nacional murieron y dos resultaron heridos en ataques del Cártel Jalisco Nueva Generación en la frontera Jalisco-Michoacán.
Una serie de emboscadas coordinadas por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sacudió la frontera entre los estados de Jalisco y Michoacán, en México, dejando un saldo mortal entre las fuerzas de seguridad federales. Los enfrentamientos ocurrieron durante la tarde y noche del domingo, luego de bloqueos y ataques violentos que tomaron por sorpresa a elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, según reportes oficiales y medios de comunicación internacionales como KTSM 9 News.
Miembros de la Guardia Nacional de México mueren en emboscada de cártel en Jalisco-Michoacán
La ola de violencia comenzó con la colocación de bloqueos y vehículos incendiados en carreteras clave de la región fronteriza, una táctica habitual para obstaculizar la llegada de refuerzos policiales. Posteriormente, grupos armados abrieron fuego contra patrullas de la Guardia Nacional y unidades del Ejército Mexicano en varios puntos.
Según el informe de KTSM 9 News, un convoy de la Guardia Nacional de México que patrullaba carreteras cercanas a La Barca, Jalisco, fue blanco de disparos, lo que resultó en la muerte de dos de sus integrantes. Paralelamente, en Chilchota, Michoacán, soldados que intentaban auxiliar a sus compañeros tras pasar sobre clavos metálicos fueron atacados por francotiradores desde zonas ocultas, dejando tres militares muertos y dos heridos.
Autoridades estatales confirmaron que las agresiones ocurrieron en varios municipios limítrofes y que los atacantes emplearon tácticas de emboscada para sorprender a las fuerzas federales, incluyendo el uso de vehículos incendiados y bloqueos que dificultaron la movilidad de las unidades oficiales.
Acciones institucionales y búsqueda de culpables
Tras los hechos, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que se desplegaron unidades de la Guardia Civil, el Ejército y la Guardia Nacional de México en ciudades como Zamora, La Piedad y Jiquilpan, con el objetivo de localizar a los responsables de la violencia. El balance oficial de los enfrentamientos en ambos estados indica que cinco miembros de las fuerzas de seguridad fallecieron y dos más resultaron heridos, todos en cumplimiento de su deber.
Organismos federales también informaron que se están analizando videos y otras evidencias recopiladas en las zonas de ataque, con el fin de identificar a los grupos armados y su posible vinculación directa con el CJNG, organización considerada una de las más peligrosas del país.
