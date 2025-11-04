- Hoy:
ALERTA por incertidumbre con los fondos SNAP: HOY despensa de comida GRATIS en este estado y estas personas recibirán ayuda
Tras el cierre del Gobierno, muchas familias presentan dificultades para acceder a alimentos. Por ello, varias organizaciones han decidido entregar despensas.
Tras el sorpresivo cierre del Gobierno de Estados Unidos, cerca de 2 millones de habitantes de Chicago, en el estado de Illinois, los cuales dependen del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) se encuentran en la incertidumbre y frente a la amenaza de perder su apoyo alimentario.
ALERTA para beneficiarios de SNAP: última esperanza y FECHA probable de activación de los cupones para millones de familias
Con la alarmante preocupación para los beneficiarios, quienes temen por su acceso a alimentos básicos, diversas organizaciones decidieron impactar a la comunidad con iniciativas para cubrir las necesidades básicas. ¿Cuáles son? ¿Habrá despensa de alimentos gratis en todas las ciudades de EE. UU.? AQUÍ los detalles.
Alerta por incertidumbre con fondos SNAP: HOY comida GRATIS en este estado
Recientemente, y según información de la prensa internacional, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) ha decidido no activar su fondo de contingencia para financiar los cupones de alimentos, una medida que había sido implementada durante el cierre gubernamental de 2019.
Alerta por incertidumbre con fondos SNAP: HOY comida GRATIS en este estado.
La radical decisión impactó a miles de familias, que ahora se ven privadas de un apoyo económico esencial para satisfacer sus necesidades básicas. Al respecto, las autoridades locales han expresado su preocupación, señalando que la reducción de SNAP en Chicago podría agravar la inseguridad alimentaria entre los hogares más vulnerables.
Pese a los esfuerzos de bancos de alimentos y organizaciones comunitarias, que han manifestado su compromiso de ayudar, es bueno saber que no podrán sustituir completamente la asistencia federal en dicho estado americano.
LISTA de lugares que cuentan con despensas de alimentos y organizaciones gratis
A continuación, te presentamos una lista de despensas y bancos de alimentos que ofrecen comida gratuita a los residentes de Chicago, sin distinción de su estatus migratorio en la nación estadounidense:
- The Greater Chicago Food Depository.
- The Unity in Community Foundation.
- Common Pantry – 3908 N. Lincoln Ave. (773-327-0553)
- The Friendship Center – 2711 W. Lawrence Ave. (773-907-6388)
- Irving Park Community Food Pantry – 4256 N. Ridgeway Ave. (773-283-6296))
- Nourishing Hope’s Sheridan Market – 3945 N. Sheridan Road. (773-525-1777
- Onward Neighborhood House – 5433 W. Diversey Ave. (773-622-3215)
- Cornerstone Community Outreach – 4628 N. Clifton Ave. (773-271-8163)
- All Things Through Christ – 6600 S. Hermitage Ave. (708-654-7826)
- Banco de Alimentos de Pilsen – 2124 S. Ashland Ave. (773-812-3150)
- Iglesia St. Sabina – 1120 W. 79th St. (773-483-4300)
- The Southwest Collective – 5525 S. Pulaski Road. (708-740-8914)
- The Salvation Army - Adele y Robert Stern Red Shield Center – 945 W. 69th St. (773-358-3200)
- Brave Space Alliance – 1515 E. 52nd Place. (872-333-5199)
- Above and Beyond Food Pantry – 817 S. Pulaski Road. (773-823-1660)
- El Mercadito de Nourishing Hope – 3533 W. North Ave. (773-525-1777)
- Moraine Township Food Pantry – 800 Central Ave., Highland Park. (847-432-3240)
- Banco de Alimentos de Niles Township – 8341 Lockwood Ave., Skokie. (847-983-0073)
- Together We Cope – 17010 S. Oak Park Ave., Tinley Park. (708-633-5040)
- Banco de Alimentos de la Comunidad Suburbana del Oeste – 6809 Hobson Valley Drive, Suite 118, Woodridge. (630-512-9921)
- Beyond Hunger – 848 Lake Street, Oak Park. (708-386-1324)
