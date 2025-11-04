ATENCIÓN. Frente a las prolongadas esperas, que pueden demorar años para conseguir la Green Card por empleo, un gran número de ciudadanos indios ha optado por el programa EB-5, que está relacionado con la inversión, esto como vía para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Este esquema se ha transformado en la alternativa más atractiva para quienes poseen visas H-1B y para individuos con un alto patrimonio neto que desean establecerse de manera más ágil y duradera en el país norteamericano. AQUÍ más detalles.

Con este importante documento de $800,000, podrás evitar la larga espera para la Green Card

Es bueno saber que, bajo el programa EB-5, todos los interesados solicitantes podrán realizar una inversión que oscila entre 800.000 dólares y 1.050.000 dólares, dependiendo del proyecto y su localización.

Con ello, se busca contribuir al menos 10 empleos a tiempo completo para trabajadores estadounidenses. Vale resaltar que, generalmente, todos los inversores dirigen sus fondos a través de centros regionales que han sido aprobados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

Como se sabe, estos centros se encargan de reunir el capital del programa EB-5 para llevar a cabo proyectos de gran envergadura. En los últimos años, más del 90% de las solicitudes del programa han sido gestionadas mediante estos centros regionales.

Con este importante documento de $800,000 podrás evitar la larga espera para la Green Card.

Vale resaltar que la reciente estabilidad del programa se vio desafiada tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la implementación de una nueva iniciativa denominada "Tarjeta Dorada". La orden ejecutiva, firmada el 19 de septiembre, establece que los interesados deberán realizar una donación sin restricciones de 1 millón de dólares al Departamento de Comercio de EE. UU. para calificar.

¿Por qué este programa acerca a los extranjeros a la Green Card en EE. UU.?

Un creciente número de indios ha decidido optar por el programa EB-5, que facilita la inversión para conseguir la residencia permanente en el país americano.

Esta alternativa se ha vuelto especialmente atractiva para todos los que poseen visas H-1B y para individuos con un alto patrimonio neto, ya que les permite acceder a opciones de establecimiento más ágiles y sostenibles en el país norteamericano.