De visa de estudiante a Green Card: joven peruano revela cómo obtuvo la residencia permanente en EE. UU.

Obtener la residencia permanente en Estados Unidos parece un sueño inalcanzable para muchos inmigrantes, pero no es imposible. Leo Richarte, un joven peruano de solo 20 años, llegó al país con una visa de estudiante J-1 y, meses después, fue uno de los afortunados ganadores del Programa de Diversidad de Visas, también conocido como la "lotería de Green Cards".

Su historia, compartida en redes sociales, muestra que incluso con pocas probabilidades y muchas dudas, es posible dar el salto de estudiante temporal a residente legal en EE. UU.. En esta nota te contamos cómo lo logró, qué pasos siguió y qué obstáculos enfrentó durante el proceso.

De estudiante temporal a residente permanente

La historia de Leo Richarte, un joven peruano de 20 años, se ha convertido en una inspiración para miles de jóvenes migrantes en redes sociales. Su camino comenzó en 2024 con una Visa J-1, que le permitió viajar a Nueva York como parte del programa Work and Travel. Sin imaginarlo, ese viaje se transformaría en el inicio de una nueva vida en Estados Unidos.

Joven peruano logra obtener la Green Card tras llegar a EE. UU. con visa de estudiante.

Durante su estadía, Leo recibió una noticia inesperada: había sido preseleccionado para el Programa de Diversidad de Visas, que cada año otorga 50,000 Green Cards a ciudadanos de países con baja migración hacia EE.UU. "Diez millones postulan y solo unos pocos lo logran", explicó en TikTok. Aunque la alegría fue enorme, el camino hasta la residencia no fue sencillo.

Riesgos, decisiones y una segunda oportunidad

Temiendo que su agencia lo viera como un riesgo por querer quedarse en EE. UU., Leo decidió volver a Perú para continuar el proceso desde Lima. Allí tuvo su entrevista consular el 30 de enero de 2025, uno de los pasos más decisivos. "Tuve que arriesgarme sin saber si me la darían", confesó. Finalmente, el 14 de febrero regresó a Estados Unidos, ya como residente legal.

Tras su regreso, pasó por Florida y luego llegó a Fresno, California, en busca de oportunidades. Aunque enfrentó dificultades, decidió seguir adelante y mudarse a San Francisco. Hoy trabaja en un restaurante, estudia y sigue compartiendo su historia migratoria con miles de seguidores. "Era todo o nada, y decidí intentarlo", dice con orgullo.