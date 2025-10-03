- Hoy:
MALA noticia para inmigrantes: Apple elimina aplicación que advertía sobre la presencia del ICE
Tras severas advertencias del Gobierno de Estados Unidos, Apple eliminó de su tienda una aplicación que alertaba a los inmigrantes sobre la presencia del ICE.
Tras advertencias contundentes de la administración de Donald Trump sobre la legalidad de sus funciones, Apple decidió eliminar de su tienda la aplicación ICEBlock. A partir del 2 de octubre, esta app, que notificaba a los migrantes sobre la presencia y operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ya no estará disponible para descarga.
PUEDES VER: Deportado por error y acusado sin pruebas: el caso de Kilmar Ábrego sacude a la comunidad migratoria en EE. UU.
En respuesta al endurecimiento de las políticas migratorias y el aumento de redadas del ICE en Estados Unidos, Joshua Aaron lanzó ICEBlock en abril de 2025. La aplicación permitía a los usuarios enviar alertas anónimas sobre la ubicación de agentes migratorios en tiempo real, facilitando la protección de las comunidades migrantes.
La aplicación que permitía reportar la ubicación del ICE
Según The New York Times, ICEBlock, una aplicación gratuita con cientos de miles de usuarios en la App Store, permitía compartir la ubicación de agentes del ICE dentro de un radio de cinco millas (ocho kilómetros).
Apple elimina aplicación que advertía sobre la presencia del ICE.
ICEBlock no fue la única app eliminada por Apple; la compañía también retiró otras aplicaciones similares que facilitaban alertas sobre la presencia de oficiales de inmigración. En un comunicado citado por el medio, Apple explicó que la decisión se tomó luego de recibir solicitudes de "las fuerzas del orden", aunque no precisó con qué entidad o agencia se mantuvo contacto.
Aumento de agresiones a oficiales y defensa de ICEBlock
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó un aumento del 1000% en ataques contra oficiales federales en el último año y afirmó que la aplicación ICEBlock ponía en peligro a los agentes. Además, el FBI vinculó el ataque en la oficina del ICE en Dallas con el uso de estas apps.
Apple decidió eliminar de su tienda la aplicación ICEBlock.
Joshua Aaron, creador de ICEBlock, defendió la aplicación en una entrevista con MSNBC, argumentando que su uso está protegido por la libertad de expresión y es similar a apps de navegación como Waze, que permiten alertar sobre controles policiales en tiempo real. Aaron advirtió que enfrentarse a un régimen autoritario implica riesgos, pero es necesario resistir.
