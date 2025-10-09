MALA NOTICIA del ICE para inmigrantes: nueva estrategia de MONITOREO REVELARÁ sus fotos e incluso su geolocalización

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desarrollado una nueva estrategia destinada a identificar a inmigrantes que podrían representar un riesgo para la seguridad pública y nacional. Esta política amplía las herramientas tradicionales de seguimiento e incorpora un monitoreo más profundo de las redes sociales, abarcando desde publicaciones hasta información de ubicación en tiempo real.

ICE implementa una estrategia de vigilancia continua de inmigrantes las 24 horas.

Esta es la nueva estrategia de monitoreo del ICE que revelará fotos e incluso la geolocalización de inmigrantes

El ICE reforzará su programa de monitoreo en línea con un equipo especializado en ciberseguridad que operará las 24 horas, todos los días. La División de Operaciones de Focalización (TOD) se encargará de actualizar de manera constante la información sobre la ubicación y las actividades de los inmigrantes bajo seguimiento.

Documentos oficiales, citados por medios como Telemundo, indican que la meta principal de esta estrategia es localizar e investigar a personas que representen amenazas, utilizando información disponible públicamente en redes sociales.

La agencia busca arrestar y facilitar el proceso judicial contra quienes infrinjan la ley, en consonancia con esfuerzos anteriores de deportación masiva impulsados por la administración de Donald Trump. Además, recientemente el gobierno solicitó la eliminación de la app ICEBlock, que permitía a los usuarios reportar la presencia de agentes.

¿Qué datos se recolectan y en qué plataformas?

Entre las redes sociales monitoreadas se encontrarán Facebook, X, TikTok, YouTube, Instagram y Reddit. La información recopilada incluirá fotografías, documentos personales, datos de identificación y geolocalización. Para ello, ICE utilizará aplicaciones de análisis de enlaces y herramientas automatizadas de recolección de datos.

Un portavoz de la agencia declaró que la vigilancia digital tiene como objetivo investigar posibles actividades criminales y respaldar a las fuerzas del orden, procurando al mismo tiempo respetar la privacidad y los derechos civiles.

