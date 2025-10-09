- Hoy:
Indignación en Chicago: se filtra video de pastor atacado con gas pimienta por agentes del ICE
El pastor presbiteriano David Black fue alcanzado por una bola de gas pimienta mientras participaba en una protesta pacífica frente a un centro del ICE.
El reverendo David Black, pastor presbiteriano de Chicago, denunció que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le dispararon bolas de gas pimienta en la cabeza mientras participaba en una vigilia pacífica frente al centro de procesamiento de ICE en Broadview, Illinois. El video del incidente, ocurrido en septiembre, fue revelado recientemente y se volvió viral, generando una fuerte indignación en Chicago y reavivando el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.
PUEDES VER: Donald Trump anuncia acuerdo histórico entre Israel y Hamas: liberación de rehenes y cese parcial de ataques
Tras la difusión de las imágenes, el reverendo Black se unió a una demanda presentada por periodistas y vecinos que acusan a la administración Trump de violar el derecho a la libre expresión y la Primera Enmienda. Esta acción legal busca denunciar el abuso cometido por los agentes del ICE durante protestas pacíficas y exigir justicia frente a estos actos.
El ataque y el video viral
El incidente ocurrió en septiembre, cuando el pastor David Black se unió a un grupo de manifestantes en su uniforme clerical frente a un centro del ICE en Broadview.
Pastor atacado con gas pimienta por agentes del ICE.
En el video se observa cómo un agente dispara una bola de gas pimienta directamente a la cabeza del pastor, generando conmoción tanto en las comunidades religiosas como en la sociedad civil. La revelación de estas imágenes ha provocado un fuerte rechazo hacia la conducta de los agentes y ha puesto en la mira el uso arbitrario de la fuerza durante operativos del ICE.
Demanda contra la administración Trump por violación de derechos
David Black, junto con un grupo de periodistas de Chicago, se sumó a una demanda contra la administración Trump que acusa a las autoridades federales de violar derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la libertad de expresión y la protección frente al uso desproporcionado de la fuerza.
El pastor afirmó que su intención durante la vigilia era "invitar a la reflexión y al arrepentimiento" y lamentó haber sido víctima de esta agresión mientras defendía los derechos de la comunidad inmigrante.
