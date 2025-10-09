0
¡LO ÚLTIMO!
Falleció Miguel Ángel Russo

Indignación en Chicago: se filtra video de pastor atacado con gas pimienta por agentes del ICE

El pastor presbiteriano David Black fue alcanzado por una bola de gas pimienta mientras participaba en una protesta pacífica frente a un centro del ICE.

Gabriela Zevallos
Pastor atacado con gas pimienta por agentes del ICE.
Pastor atacado con gas pimienta por agentes del ICE. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
COMPARTIR

El reverendo David Black, pastor presbiteriano de Chicago, denunció que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le dispararon bolas de gas pimienta en la cabeza mientras participaba en una vigilia pacífica frente al centro de procesamiento de ICE en Broadview, Illinois. El video del incidente, ocurrido en septiembre, fue revelado recientemente y se volvió viral, generando una fuerte indignación en Chicago y reavivando el debate sobre el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.

Donald Trump anuncia acuerdo histórico entre Israel y Hamas.

PUEDES VER: Donald Trump anuncia acuerdo histórico entre Israel y Hamas: liberación de rehenes y cese parcial de ataques

Tras la difusión de las imágenes, el reverendo Black se unió a una demanda presentada por periodistas y vecinos que acusan a la administración Trump de violar el derecho a la libre expresión y la Primera Enmienda. Esta acción legal busca denunciar el abuso cometido por los agentes del ICE durante protestas pacíficas y exigir justicia frente a estos actos.

El ataque y el video viral

El incidente ocurrió en septiembre, cuando el pastor David Black se unió a un grupo de manifestantes en su uniforme clerical frente a un centro del ICE en Broadview.

Agentes del ICE

Pastor atacado con gas pimienta por agentes del ICE.

En el video se observa cómo un agente dispara una bola de gas pimienta directamente a la cabeza del pastor, generando conmoción tanto en las comunidades religiosas como en la sociedad civil. La revelación de estas imágenes ha provocado un fuerte rechazo hacia la conducta de los agentes y ha puesto en la mira el uso arbitrario de la fuerza durante operativos del ICE.

Demanda contra la administración Trump por violación de derechos

David Black, junto con un grupo de periodistas de Chicago, se sumó a una demanda contra la administración Trump que acusa a las autoridades federales de violar derechos constitucionales, entre ellos el derecho a la libertad de expresión y la protección frente al uso desproporcionado de la fuerza.

El pastor afirmó que su intención durante la vigilia era "invitar a la reflexión y al arrepentimiento" y lamentó haber sido víctima de esta agresión mientras defendía los derechos de la comunidad inmigrante.

Lo más visto

  1. MALA NOTICIA de USCIS para inmigrantes: nuevo requisito para la CIUDADANÍA PREOCUPA incluso a solicitantes sin antecedentes penales

  2. ALERTA ICE en tiempo real: consejos que inmigrantes comparten por WhatsApp para evitar deportaciones

  3. MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes: USCIS anuncia un cambio clave para quienes soliciten asilo, ciudadanía o visas en 2025

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano