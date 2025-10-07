MALA noticia para inmigrantes: ICE detiene a solicitantes de residencia en oficinas de USCIS en Fresno

En Fresno, California, abogados de inmigración han reportado que agentes de ICE están deteniendo a personas durante sus citas programadas en las oficinas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), mientras solicitan la tarjeta de residencia. Esta práctica, que solía ser poco común, ha generado preocupación entre la comunidad migrante y los expertos legales, quienes advierten sobre un aumento en los arrestos, incluso para personas con vías legales para permanecer en el país.

Casos recientes involucran a inmigrantes casados con ciudadanos estadounidenses y sin antecedentes penales, pero con arrestos anteriores sin condenas, lo que indica que las detenciones podrían estar siendo coordinadas con antelación. Ante este panorama, abogados locales temen que estas acciones disuadan a muchas personas de seguir procesos migratorios legales por temor a ser arrestadas, aun cuando cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

Detenciones sorpresivas en oficinas de USCIS

Agentes de ICE han detenido recientemente a personas que acudían a la oficina del USCIS en el centro de Fresno para sus citas de residencia permanente. Según abogados locales de inmigración, esto representa un cambio alarmante en prácticas anteriores, donde era raro que alguien fuera detenido durante trámites rutinarios en oficinas de USCIS.

ICE detiene a solicitantes de residencia en oficinas de USCIS en Fresno.

Un caso particular lo cuenta el abogado Jeremy Clason, quien relató que su cliente, casado con una ciudadana estadounidense, fue detenido en julio en pleno proceso de entrevista para la residencia. Clason comentó que, en sus 20 años de práctica, solo había tenido otro cliente detenido en oficinas del USCIS antes de este evento.

Coordinación entre agencias y riesgos legales

Los abogados sospechan que los arrestos podrían haber sido coordinados entre USCIS e ICE, ya que en los casos reportados se pidió a las esposas de los solicitantes que esperaran fuera antes de que los agentes irrumpieran. Además, en esos incidentes no se dio una razón clara para la detención, aunque se especula que antecedentes de arrestos, aun sin condenas, habrían sido un factor.

En uno de los casos, el cliente fue trasladado a una instalación de detención en McFarland, pero logró obtener libertad bajo fianza de $10,000. Los letrados advierten que la decisión judicial Yajure Hurtado, que permite la detención obligatoria sin derecho a fianza para inmigrantes que ingresaron ilegalmente, incrementa las probabilidades de que más personas sean detenidas durante procesos migratorios en el futuro.