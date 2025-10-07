Recientemente, el actual gobernador de California, Gavin Newsom, se encuentra analizando la normativa AB 495, conocida como "Ley de Preparación Familiar". Esta legislación tiene como finalidad poder brindar alivio a muchas familias en este estado, los cuales enfrentan problemas vinculados a su estatus migratorio tras las últimas políticas actualizadas de Donald Trump.

Luego de su aprobación en ambas Cámaras de la Legislatura estatal, Newsom cuenta con plazo hasta el 12 de octubre para tomar una decisión sobre su promulgación o veto. ¿Qué podría suceder? Esto se sabe.

Gobernador de California tiene hasta esta fecha para firmar la ley AB 495

'La Nación' y otros medios internacionales informaron que, en un entorno migratorio complicado en todo EE. UU., esta nueva legislación busca establecer un marco legal que asegure arreglos de cuidado estables y reconocidos, en beneficio a los menores en riesgo de separación familiar, brindando una mayor seguridad a los padres que podrían enfrentar un proceso de deportación.

Su aprobación se puede dar hasta el domingo 12 de octubre. En tanto, este texto normativo se enfoca en disminuir la incertidumbre y los obstáculos administrativos, facilitando de esta manera que las familias de inmigrantes puedan actuar con celeridad en situaciones de crisis. Entre las modificaciones más significativas, resaltan los siguientes aspectos:

Se amplía la definición de "pariente", permitiendo de esta manera que un adulto vinculado al niño por sangre, adopción o afinidad hasta el quinto grado de parentesco pueda realizar una declaración jurada de autorización del ciudadano.

Se otorgan a estos cuidadores los mismos derechos que poseen los tutores para autorizar la atención médica relacionada con la escuela.

Asimismo, se establece la posibilidad de que un tribunal designe, a su discreción, a un padre o madre con custodia y a una persona designada por ese progenitor como tutores conjuntos durante una ausencia temporal.

La Nueva Ley en California brindaría protección de la privacidad de los menores inmigrantes

Cabe resaltar también que, la ley AB 495 en EE. UU., tiene como propósito fundamental proteger a los menores que sufren las consecuencias de separaciones familiares, al tiempo que busca prevenir la ocurrencia de tales situaciones.

Además, para alcanzar esta meta, la normativa ha interpuesto nuevas responsabilidades a las agencias educativas locales en el estado de California.