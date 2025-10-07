Recientemente, la noticia de que Bad Bunny será el encargado de animar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 ha generado una gran expectativa entre sus seguidores a nivel global. No obstante, no todos comparten este entusiasmo ni se han mostrado a favor de su presentación.

El mandatario Donald Trump expresó su total rechazo, señalando que no tiene conocimiento sobre la trayectoria del artista puertorriqueño y tildando su elección de "totalmente ridícula". ¿Qué más dijo? AQUÍ los detalles.

Trump rechaza nombramiento de Bad Bunny para el Super Bowl: "Nunca he oído hablar de él"

Todo sucedió en la última entrevista en vivo del programa Greg Kelly Reports, transmitido por el canal conservador NewsMax, donde el presentador sorprendió al realizar un inesperado comentario sobre Bad Bunny, refiriéndose a él como "el conejo Bad Bunny o como se llame". Su declaración provocó otra fuerte crítica por parte del presidente Trump, quien expresó lo siguiente sobre el músico urbano.

"Nunca he oído hablar de él, no tengo idea de quién es. No sé por qué hacen esto. Es una locura" expresó Trump, quien también dirigió su atención hacia Roc Nation, la agencia liderada por Jay-Z que colabora con la NFL en la producción del espectáculo del medio tiempo, tildando a la empresa como responsable de lo que considera una mala elección.

"Y después culpan a algún promotor que contrataron para encargarse del entretenimiento. Me parece absolutamente ridículo", señaló.

Estas duras críticas del republicano se inscriben en un debate más amplio sobre la diversidad y representación en eventos de gran relevancia como el Super Bowl. La elección de Bad Bunny como artista principal ha generado diversas reacciones, generando tanto apoyo como controversia, incluso previo a su show en el escenario.

Cabe resaltar que estos comentarios se dieron en medio del apoyo que ha brindado el artista a los inmigrantes en medio de las políticas migratorias en EE. UU.

Logros de Bad Bunny, una de las figuras más influyentes a nivel global

Pese a las afirmaciones de Trump sobre su desconocimiento sobre Bad Bunny, los datos reflejan lo contrario.

El cantante se ha convertido en una de las figuras más influyentes en la música global, acumulando más de 107 mil millones de reproducciones en Spotify y cerca de 50 millones de seguidores en Instagram. Entre 2020 y 2022, fue el artista más escuchado en la plataforma a nivel mundial. Ahora, se presentará en medio de una gran multitud en el Super Bowl del próximo año.