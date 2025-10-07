Sheinbaum preocupa a Trump: México "no aceptará intervenciones" tras presiones de EE. UU.

0
Sheinbaum preocupa a Trump con fuerte advertencia: revela que México "no aceptará intervenciones" tras presiones de EE. UU.

La jefa de Gobierno de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que México no tolerará ninguna intervención de EE. UU. en su territorio. ¿Qué dijo sobre Trump?

Melanni Miranda
Recientemente, la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sorprendió a más de uno con su discurso frente a la multitud en el Zócalo de la Ciudad de México, esto como parte de su primer año al frente del gobierno azteca.

En este esperado evento, la mandataria resaltó los logros alcanzados en áreas como la economía, la seguridad y el bienestar social del país. Sin embargo, también aprovechó la prensa para enviar un potente mensaje al gobierno de EE. UU. ¿Qué dijo y por qué se refirió sobre las presiones que ejerce el país de Trump con otros países? AQUÍ más detalles.

Sheinbaum revela que México "no aceptará intervenciones" tras presiones de EE. UU.

En esta oportunidad, Sheinbaum no dudó en marcar distancia y señalar que, todas las decisiones relacionadas con la seguridad y la paz en México se toman de manera soberana, en respuesta a las presiones ejercidas por el presidente estadounidense.

Como se recuerda, Trump había declarado previamente que México "hace lo que nosotros le decimos que haga", lo que motivó la firme postura de la presidenta mexicana. Respondió con determinación a las afirmaciones del republicano con los siguientes comentarios: "Para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México, nadie influye en ella".

EE. UU.

Sheinbaum asegura que su país, México, "no aceptará intervenciones" tras presiones de EE. UU.

Luego, frente a la multitud, la mandataria resaltó que las decisiones en materia de seguridad son el resultado del esfuerzo constante de su gabinete, además, que el pueblo mexicano no tolerará intervenciones, bajo ninguna circunstancia, que puedan alterar la integridad, independencia y soberanía.

"El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a su integridad, independencia y soberanía, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo", señaló con firmeza. ¡México no acepta injerencismo ni intervencionismo! ¡Somos un país libre, independiente y soberano!", remarcó.

¿Qué más dijo Sheinbaum en su primer año como presidenta de México?

En su reciente evaluación de gestión, Claudia Sheinbaum destacó también los logros alcanzados en la disminución de la pobreza y la desigualdad, al tiempo que reconoció la contribución de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en la implementación de programas sociales.

Además, aprovechó la ocasión para anunciar la continuación de importantes proyectos de infraestructura, destacando la propuesta de renombrar el Tren México–Nuevo Laredo como "Tren del Golfo de México", iniciativa que surgió como una respuesta simbólica a la sugerencia de Donald Trump de denominar al Golfo de México "Golfo de América".

