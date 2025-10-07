¡Alerta! Donald Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección para desplegar militares en ciudades

En medio de una creciente tensión entre el gobierno federal y autoridades estatales, el presidente Donald Trump advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección para enviar militares a las calles de ciudades estadounidenses. La declaración se produce luego de una serie de fallos judiciales que han bloqueado sus intentos de desplegar la Guardia Nacional en zonas como Chicago y Portland.

"Tenemos una Ley de Insurrección por una razón", dijo Trump desde la Oficina Oval. "Si la gente estuviera siendo asesinada y los tribunales o los gobernadores nos detuvieran, claro que la usaría". La amenaza ha encendido las alarmas entre funcionarios locales y defensores de los derechos civiles, quienes denuncian un intento de militarizar las protestas pacíficas bajo el pretexto del orden público.

Tensión entre estados y el gobierno federal

El conflicto escaló esta semana cuando Illinois y Chicago demandaron al gobierno de Trump para frenar el despliegue federal de la Guardia Nacional. La demanda, presentada ante un tribunal federal, calificó la medida como "claramente ilegal", argumentando que no hay condiciones que justifiquen la intervención militar en las ciudades.

Trump amenaza con invocar la Ley de Insurrección si los tribunales siguen bloqueando los despliegues militares.

Al mismo tiempo, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ofreció 400 efectivos para apoyar los planes del expresidente, mientras que un juez federal bloqueó por segunda vez el despliegue de tropas en Portland, Oregón. Las autoridades estatales aseguran que la situación en sus calles no justifica la invocación de una ley pensada para escenarios extremos como rebeliones o guerras civiles.

Críticas a la narrativa de insurrección

Funcionarios como el fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, han acusado al expresidente de exagerar la situación. "No hay insurrección, hay protestas pacíficas", declaró Raoul a CNN. Además, señaló que los incidentes violentos han sido provocados en su mayoría por agentes federales, no por los manifestantes.

En Chicago, testigos relataron el uso de gases lacrimógenos y balas de pimienta contra civiles, periodistas e incluso policías locales. Por su parte, el fiscal general de Oregon, Dan Rayfield, sostuvo que están "preparados para este momento" y que enfrentarán cualquier intento de intervención en los tribunales. "Esto es Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas no pertenecen a nuestras calles", afirmó.