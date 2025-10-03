Nicolás Maduro en la mira: altos funcionarios de Trump planifican su derrocamiento en Venezuela

En los últimos días, se ha incrementado la presión por parte de los principales colaboradores del presidente Donald Trump para lograr la salida del poder del mandatario venezolano Nicolás Maduro. Paralelamente, dentro del gobierno de Estados Unidos se está discutiendo una estrategia más agresiva que incluiría un aumento en la presión militar, con el objetivo de forzar su destitución, según funcionarios estadounidenses.

Marco Rubio, quien ocupa cargos clave como secretario de Estado y asesor de Seguridad Nacional, considera a Maduro un líder ilegítimo y lo acusa de facilitar la exportación de drogas hacia Estados Unidos, lo que lo convertiría en una "amenaza inminente". En este contexto, el ejército estadounidense ha intensificado recientemente sus operaciones, lanzando ataques letales contra embarcaciones civiles que, según el gobierno de Trump, estarían vinculadas al narcotráfico operado por organizaciones venezolanas.

Apoyo interno y posibles operaciones militares

John Ratcliffe, director de la agencia de inteligencia, y Stephen Miller, principal asesor de política interior de Trump, respaldan el enfoque planteado por Marco Rubio. El ejército estadounidense ha estado desarrollando planes para llevar a cabo operaciones militares dirigidas contra presuntos narcotraficantes en territorio venezolano, aunque la Casa Blanca aún no ha dado luz verde a esta medida, según indican funcionarios actuales.

Funcionarios de Trump planean derrocar a Maduro.

Estas acciones buscarían obstaculizar la producción y el tráfico de drogas en Venezuela, además de aumentar la presión sobre Nicolás Maduro. Dado que las autoridades estadounidenses sostienen que Maduro está al frente de la red de cárteles en el país, podrían justificar su destitución como parte de una estrategia antinarcóticos más amplia.

Intensificación de la presión de EE. UU. sobre Maduro y la situación en Venezuela

En las últimas semanas, Marco Rubio ha impulsado con fuerza la intención del gobierno de Trump de responsabilizar a Nicolás Maduro por cargos de narcotráfico, respaldado por un aumento a 50 millones de dólares en la recompensa ofrecida por información que conduzca a su captura. Rubio, senador republicano por Florida, destaca la relevancia política de Venezuela para la comunidad de votantes de origen cubano y venezolano en ese estado. Aunque Trump no ha declarado abiertamente buscar la destitución de Maduro, ha promovido una campaña militar en el Caribe para combatir lo que denomina "terroristas venezolanos" y redes de narcotráfico vinculadas al régimen.

Funcionarios de Trump acusan a Maduro de liderar cárteles.

Por su parte, el gobierno venezolano niega ser un gran productor o exportador de drogas y asegura que la estrategia de Estados Unidos apunta a un cambio de régimen. Maduro incluso envió una carta a Trump solicitando diálogo para reducir tensiones, la cual fue rechazada por la Casa Blanca. Mientras tanto, informes internacionales, como el de la DEA en 2020, indican que la mayor parte de la cocaína proviene de Colombia, Perú y Bolivia, y aunque Venezuela es una ruta de tránsito, no es una fuente principal de narcóticos hacia Estados Unidos.