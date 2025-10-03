Trump lanza ultimátum a Hamás: debe aceptar el plan de paz hasta el domingo o enfrentará "el infierno total"

Este viernes 3 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum público a Hamás exigiendo la aceptación de su acuerdo de paz para Gaza antes de las 22:00 GMT del domingo, advirtiendo que de no aceptarlo el grupo enfrentaría "el infierno total". El mensaje fue difundido por el propio mandatario en su plataforma Truth Social, donde fijó el plazo y amplificó la amenaza contra los combatientes del movimiento palestino.

Trump además pidió a los "palestinos inocentes" que evacuen de inmediato una zona no especificada de Gaza ante la posibilidad de un ataque destinado a eliminar a las fuerzas restantes de Hamás. En su declaración sostuvo que la mayoría de los combatientes están "rodeados y atrapados militarmente" y que, si no se alcanza un acuerdo, se procederá con una ofensiva de consecuencias masivas.

Ultimátum de Trump a Hamás

En su publicación, Trump fijó el plazo concreto: Hamás tiene hasta el "domingo por la noche a las seis (6) P.M., hora de Washington, D.C.", equivalente a las 22:00 GMT, para aceptar lo que llamó un "acuerdo final". "Si este acuerdo final no se alcanza, el infierno total, como nadie ha visto antes, se desatará contra Hamás", advirtió el presidente, en términos que subrayaron la gravedad del ultimátum y la posibilidad de una escalada militar inmediata.

Si Hamás no firma la paz, EE. UU. respaldará ofensiva total en Gaza.

La exhortación incluye una advertencia directa sobre la localización y eliminación de combatientes: "sabemos dónde están y quiénes son, y serán buscados y asesinados", declaró Trump, que además aseguró que los combatientes rodeados esperan solo su orden para "que sus vidas sean destruidas rápidamente". La naturaleza pública y contundente del mensaje intensifica la tensión en la región y amplifica las dudas sobre una respuesta inminente.

El plan de paz y el contexto humanitario

La propuesta de Trump, que cuenta con el respaldo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, incluye un alto el fuego, la liberación de los rehenes en poder de Hamás en un plazo de 72 horas, el desarme del movimiento y una retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza. Hasta el momento, sin embargo, Hamás no ha aceptado la oferta, lo que deja en vilo la posibilidad de una solución negociada y abre paso a una acción militar si el plazo vence sin acuerdo.

El ultimátum llega tras casi dos años de intensos combates: la guerra se desencadenó el 7 de octubre de 2023 con un asalto de Hamás que, según un balance de AFP con cifras oficiales israelíes, causó 1.219 muertos, en su mayoría civiles. La respuesta israelí ha provocado, según el Ministerio de Salud de la administración de Hamás y datos que la ONU considera fiables, al menos 66.225 fallecidos en Gaza, una cifra que subraya la grave crisis humanitaria y el riesgo de nuevas olas de violencia si el plazo impuesto por Trump no conduce a un acuerdo.