¿A qué hora cierra Walmart en Noche Buena? Habrán diferentes horarios por fiestas

Si tienes casi todo listo para la Noche Buena y pasarla lindo con tu familia, pero te faltan algunas compras esenciales por hacer y entre tus planes está ir hacia el Walmart más cercano, entonces checa esta nota, porque la famosa tienda minorista no atenderá HOY en horario regular, por lo que hay cosas que debes conocer.

¿A qué hora cierra Walmart en Noche Buena?

Ya sea para adquirir una película reciente o clásica por Navidad, ya sea un regalo para esas personas especiales o algún producto esencial para tu cena o decoración navideña, Walmart suele ser uno de los lugares ideales para conseguir esto, pero, y como ya es costumbre en fechas cruciales para los Estados Unidos, Walmart junto con otras empresas a lo largo del país cierran o impondrán horarios especiales para el cierre de tus tiendas.

Por ello, hoy, miércoles 24 de diciembre, siendo este día la Noche Buena previa a la Navidad, la compañía minorista atenderá a sus clientes de forma presencial, pero con horario reducido, en la mayoría de los casos hasta las 18 horas (6:00 p.m.).

Walmart atenderá de forma presencial con horario limitado en Noche Buena, pero cerrarán por 24 horas en Navidad.

Sin embargo, estos horarios puede variar. por lo que la recomendación más inteligente es revisar el calendario festivo de tu Walmart local. Es lo primero que debes hacer antes de salir a hacer compras. Ten en cuenta esto, porque el jueves 25 de diciembre esta empresa no abrirá ni atenderá a su público por 24 horas.

Por otro lado, el horario de apertura de puertas será el de siempre, es decir, desde las 6:00 a.m. y, como dijimos arriba, el cierre será para hoy rondada a las 6:00 p.m., y no a las 10:00 p.m. o 11:00 p.m. Eso en cuanto a las tiendas físicas, si quieres hacer compras online, esta continuará funcionando, inclusive en Navidad, pero debes esperar que tu pedido llegue recién para el viernes 26.

¿Hay ofertas en Walmart por Navidad?

Si quieres saber si es que Walmart tiene descuentos de locura en Navidad, la respuesta es que sí, de hecho, las ofertas se llevan dando desde inicios de diciembre, por lo que puedes acudir con confianza a cualquiera de las tiendas físicas del gigante minorista o aprovechar sus precios de infarto por su página web o aplicación.