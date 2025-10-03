Este viernes 3 de octubre, el tribunal federal de apelaciones en Boston, Estados Unidos, determinó que, la actual administración del presidente Donald Trump, no tiene la autoridad total para rechazar la ciudadanía a los niños nacidos de extranjeros que se encuentran en el país de manera ilegal o temporal.

Esta inesperada decisión se ha convertido en un nuevo revés legal para la orden del republicano, quien se mostró en contra de la ciudadanía por nacimiento desde que ingresó a gobernar su segundo mandato. En esta nota, más detalles y que pasará con este grupo de inmigrantes o ciudadanos en la nación.

Corte de apelaciones confirma que Trump no podrá eliminar la ciudadanía por nacimiento

'La Nación' y otros medios internacionales informaron sobre la última acción que tomaron tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del 1er Circuito, en Boston, que se ha convertido en el quinto tribunal federal en mantener las órdenes que impiden la orden de la directiva presidencial sobre la ciudadanía por nacimiento en el país americano.

Este tribunal ha dictaminado que los demandantes tienen altas probabilidades de éxito en sus argumentos, las cuales señalan que los menores mencionados en la orden tienen derecho a la ciudadanía por nacimiento según la Cláusula de Ciudadanía de la 14ª Enmienda.

Con todo ello, el panel recalcó mantener las medidas cautelares impuestas por tribunales inferiores, que suspendieron en otras oportunidades la orden presidencial mientras se llevaban a cabo las demandas en su contra.

Cabe resaltar que esta directiva, firmada el mismo día en que el presidente asumió el cargo a inicios de año, busca eliminar la ciudadanía automática para los bebés nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos de manera ilegal o temporal.

El pronunciamiento del tribunal tras rechazar orden de Trump contra la ciudadanía por nacimiento

El tribunal no dudó en enfatizar lo siguiente: "las 'lecciones de la historia' nos brindan razones para ser cautelosos ante este nuevo intento de romper con la tradición de reconocer la ciudadanía por nacimiento, haciendo que esta dependa de las acciones de los padres en lugar de basarse en el simple hecho de haber nacido en Estados Unidos".

Por su parte, el fiscal general de California, Rob Bonta, quien formó parte de la demanda, de la mano de otros 20 estados, celebró el fallo, dejando este mensaje: "El Primer Circuito reafirmó lo que ya sabíamos: el ataque del presidente a la ciudadanía por nacimiento desafía abiertamente la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, y una orden judicial a nivel nacional es la única manera razonable de proteger contra sus consecuencias devastadoras", señaló.

"Nos complace que los tribunales continúen defendiendo los derechos fundamentales de los estadounidenses", acotó.