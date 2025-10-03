¡A tomar en cuenta, extranjero! En medio del incremento de las drásticas redadas y deportaciones en Estados Unidos, la demanda de los abogados especializados en migración ha ido aumentado considerablemente. En este mes de octubre, los honorarios que recibe un representante legal varía dependiendo del tipo de trámite y la ubicación donde se lleve a cabo.

Según información de 'La Nación', incluso, los costos empezarían por encima de los US$100 para adelante. En esta nota, todos los detalles y cuáles son los aranceles que ellos pueden llegar a percibir.

Tras arrestos en EE. UU., este es el MONTO que cobra un abogado de migración en octubre

Este medio internacional compartió datos que debe tomar en cuenta un extranjero que busca recurrir a los especialistas en migración en EE. UU. Y es que, este grupo de personas muy a menudo necesita un abogado para modificar su estatus o defenderse en un tribunal.

Se reveló que las tarifas legales pueden variar según el tipo de trámite y la ubicación, con consultas iniciales que oscilan entre US$100 y US$300. No obstante, en los casos más complejos, los honorarios pueden superar los US$5.000.

Al respecto, también la agencia USA FILE Solutions, confirmó que los costos promedio de un representante legal pueden darse de la siguiente manera:

Para consultas iniciales o segundas opiniones, se estima un rango de entre US$100 y US$300.

Los permisos de trabajo o solicitudes de asilo pueden costar entre US$500 y US$1.500.

Los ajustes de estatus o solicitudes de residencia tienen un costo que va de US$1.500 a US$5.000.

En tanto, en situaciones de deportación o defensa ante la corte, los honorarios pueden variar entre US$2.000 y US$6.000.

¿En qué casos no es necesario la presencia o la ayuda de un abogado de migración?

Por otro lado, es bueno mencionar que, en ciertos trámites, tales como de asilo o permisos de trabajo, no es obligatorio contar con un abogado.

Y es que, en estos casos específicos, los inmigrantes pueden optar por asesores migratorios, que suelen ser mucho más económicos, o incluso recibir asistencia GRATUITA mediante organizaciones comunitarias en el país americano.