Estados Unidos hunde otra lancha en aguas internacionales cerca de Venezuela y confirman 4 fallecidos tras drástica operación

El secretario de EE. UU., Pete Hegseth, difundió un video sobre la quinta operación que se llevó a cabo en aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

EE. UU. hunde otra lancha cerca de Venezuela y confirman 4 fallecidos tras drástica operación.
¿Se viene un nuevo conflicto? Este viernes 3 de octubre, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció mediante su cuenta en 'X' (antes Twitter), que el país americano llevó a cabo un nuevo ataque aéreo contra una embarcación en aguas internacionales cercanas a Venezuela.

Ante esta sorpresiva acción, se informó también sobre el fallecimiento de cuatro individuos, a quienes el funcionario estadounidense catalogó como "narcoterroristas". En esta nota, todos los detalles y qué consecuencias podrían suceder en los próximos días.

EE. UU. hunde otra lancha cerca de Venezuela y confirman 4 fallecidos tras drástica operación

Recientemente, el secretario de Guerra de EE. UU., a través de un comunicado, reveló que, bajo las órdenes de Donald Trump, se ejecutó un nuevo ataque letal contra una embarcación vinculada al narcotráfico, la cual está asociada a organizaciones catalogadas como terroristas.

En una publicación en sus redes sociales, Hegseth señaló que este operativo, realizado con un misil, tuvo lugar en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela, resultando en la muerte de cuatro narcoterroristas a bordo, sin ningún registro de heridos entre las fuerzas estadounidenses.

El funcionario salió al frente también para asegurar que la embarcación estaba transportando grandes cantidades de narcóticos destinados a Estados Unidos, lo que es una amenaza para la salud pública. "¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!", advirtió. Asimismo, Hegseth subrayó que los servicios de inteligencia confirmaron la actividad delictiva de la embarcación.

Este nuevo ataque es el cuarto que se realizó contra las "narcolanchas", según EE. UU.

Esta inesperada acción se ha sumado en una serie de operaciones militares que, según el propio Trump, han sido llevadas a cabo desde septiembre, con un total de cuatro acciones contra narcolanchas en el Caribe, de las cuales tres se realizaron cerca de Venezuela y una en las proximidades de República Dominicana.

Hasta el cierre de esta nota, el saldo de estas operaciones ha ascendido a al menos 21 muertos.

