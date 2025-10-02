MALA noticia, inmigrantes: UCSIS revela que hará más difícil el examen para la ciudadanía americana

En un anuncio que ha generado preocupación en la comunidad migrante, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) informó que desde el 17 de octubre de 2025 se aplicará una nueva versión del examen para obtener la ciudadanía americana. La medida, que responde a una revisión impulsada durante la administración Trump, incluirá preguntas más exigentes y un enfoque distinto en la evaluación oral.

Joseph Edlow, director de USCIS, explicó que la versión actual del test "no es muy difícil", lo que motivó su modificación. Entre los principales cambios está el aumento en la cantidad de preguntas del examen cívico y una evaluación más detallada del carácter moral del solicitante, incluyendo entrevistas a vecinos y revisiones de sus declaraciones públicas.

Cambios clave en el examen de ciudadanía 2025

La nueva guía de estudio ahora incluye 128 preguntas (antes eran 100), de las cuales los oficiales seleccionarán 20 para ser respondidas oralmente. Para aprobar, el inmigrante deberá contestar correctamente al menos 12. Quienes cometan nueve errores o más serán reprobados de inmediato, aunque tendrán una segunda oportunidad antes de reiniciar el proceso completo.

Además del cambio en el contenido, USCIS confirmó que alrededor del 25% de las preguntas son nuevas, mientras que el 75% restante se basa en la versión de 2008. Esto significa que seguirán vigentes preguntas como: "¿Quién escribió la Declaración de Independencia?" o "¿Cuántas franjas tiene la bandera de EE. UU. y por qué".

¿A quiénes afectará el nuevo examen?

Los inmigrantes que presenten su solicitud de naturalización a partir del 17 de octubre de 2025 deberán rendir esta nueva prueba. En cambio, quienes hayan enviado sus documentos antes de esa fecha serán evaluados con el examen anterior. USCIS ha indicado que ambas versiones del test estarán disponibles en su sitio web oficial.

Esta modificación se suma a otras recientes implementadas por el gobierno de EE. UU. para reforzar sus políticas migratorias, como las verificaciones de antecedentes más exhaustivas o la revisión de posibles comentarios "antiestadounidenses" hechos por los solicitantes. Aunque la tasa de aprobación actual ronda el 91%, defensores de los derechos de los inmigrantes temen que esta cifra pueda disminuir con los nuevos requisitos.