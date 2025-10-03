- Hoy:
Adiós a la ciudadanía por nacimiento: Gobierno de Trump lleva su orden a la Corte Suprema
El Gobierno de Donald Trump solicitó a la Corte Suprema que ejecute la orden presidencial que busca poner fin a la ciudadanía automática por nacimiento en EE. UU.
El Gobierno de Donald Trump ha llevado su polémica orden ejecutiva a la Corte Suprema, solicitando que se confirme la eliminación de la ciudadanía automática por nacimiento en Estados Unidos. Esta medida, impulsada desde el primer día de su mandato, desafía un principio constitucional vigente durante más de un siglo y que garantiza la nacionalidad a todos los niños nacidos en suelo estadounidense, sin importar la situación migratoria de sus padres.
La orden ha sido objeto de múltiples bloqueos judiciales y controversias legales, pero la administración de Trump insiste en que esta política es necesaria para proteger la integridad del sistema migratorio. La decisión que tome la Corte Suprema podría redefinir el concepto de ciudadanía y tendrá profundas implicaciones para miles de personas nacidas en el país.
Contexto legal y constitucional
La ciudadanía por nacimiento está establecida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ratificada en 1868, que garantiza que todas las personas nacidas en el país son ciudadanos. Esta interpretación ha sido respaldada por la Corte Suprema durante más de 120 años y constituye un pilar fundamental del sistema de derechos estadounidenses.
La ciudadanía por nacimiento está establecida en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Sin embargo, el Gobierno de Trump argumenta que esta interpretación es incorrecta y que la enmienda fue originalmente diseñada para proteger a los esclavos liberados, no para otorgar ciudadanía automática a hijos de extranjeros en situación irregular o temporal. Este debate legal ha generado un enfrentamiento clave sobre el alcance real de la Constitución.
Implicaciones políticas y sociales
La propuesta de Trump ha generado una fuerte oposición de grupos de derechos civiles y defensores de la inmigración, quienes consideran que eliminar la ciudadanía automática afectaría gravemente a miles de niños nacidos en Estados Unidos y sus familias. Para ellos, la medida representa un ataque directo a un derecho fundamental y un retroceso histórico en materia de igualdad y justicia.
Por otro lado, la administración sostiene que la orden es necesaria para frenar la inmigración ilegal y proteger la seguridad nacional. La resolución final en la Corte Suprema no solo definirá la constitucionalidad de la orden, sino que también marcará un precedente histórico sobre la identidad y los derechos ciudadanos en Estados Unidos.
