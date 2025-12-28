0

¿Walmart, Costco y Target abrirán en Año Nuevo? Horarios y fechas confirmadas

Tal y como sucedió en Navidad o Acción de Gracias, no pocos comercios cerrarán sus puertas el 1 de enero de 2026. Entérate aquí si tu tienda favorita atenderá o no.

Joel Dávila
Muchos clientes de los Estados Unidos quieren saber si sus comercios favoritos abrirán el 1 de enero de 2026.
En Estados Unidos, la mayoría de comercios tienen la sana costumbre de cerrar sus puertas para que sus trabajadores puedan pasar estas fiestas importantes con sus familias, pero para millones de clientes ha surgido la duda si es que tiendas minoristas, bancos y otras empresas atenderán de forma física para el 1 de enero de 2026, fecha del Año Nuevo.

¿Walmart, Costco y Target abrirán en Año Nuevo?

En el caso de Walmart y Target hay buenas noticias para sus usuarios, ya que ambos reconocidos comercios minoristas han confirmado no solo que abrirán, sino que funcionarán en horario regular, el de siempre, el 1 de enero de 2026. A pesar de esto, lo más recomendable es que verifiques el horario en tu tienda local.

En el caso particular de Costco cerrará por 24 horas el primer día de Año Nuevo, por lo que si vas a realizar una compra, es mejor que lo hagas el 31 de diciembre. Si tienes algo pendiente para el 1 de enero, entonces recurre a la tienda online, pero siempre teniendo en cuenta que el pedido, lo más probable, es que llegue a tus manos desde el 2 de enero.

Walmart

Walmart atenderá de forma normal en Año Nuevo.

¿Los bancos en Estados Unidos abrirán en Año Nuevo?

Por lo general, este tipo de entidades reconoce el Año Nuevo como un feriado bancario, eso quieres decir que entidades como Bank of America, Capital One, Citibank, PNC, Wells Fargo, Truist, entre otros, permanecerán cerradas por 24 horas, reiniciando operaciones desde el 2 de enero de 2026.

¿Los tribunales en Estados Unidos abrirán en Año Nuevo?

Como es de esperarse, el día de Año Nuevo es reconocido como feriado nacional, pero también feriado judicial, por ese motivo se entiende que todos los tribunales federales, así como los estatales se mantendrán absolutamente cerrados el 1 de enero, prosiguiendo con sus actividades cotidianas el 2 de enero de 2026.

¿El Servicio Postal de Estados Unidos abrirán en Año Nuevo?

No, durante el día de Año Nuevo no se entregarán correos ni paquetes. Por ejemplo, FedEx no estará disponible ese día y no hará ningún tipo de reparto. En el caso de UPS, esta empresa tampoco atenderá al público para esta festividad y no realizará servicio alguno.

Costco

Costco no abrirá por 24 horas durante Año Nuevo.

Del mismo modo, todas las oficinas del Servicio Postal de EE. UU. se mantendrán cerradas en dicha fecha. El horario de atención habitual en oficinas como del servicio de entregas de correo se reanudará desde el viernes 2 de enero de 2026.

Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

