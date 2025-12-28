ALERTA en Walmart de Texas: dos hombres fueron ARRESTADOS tras robo que derivó en una persecución en Laredo

La noche del sábado, autoridades de la Laredo Police Department arrestaron a dos hombres luego de un presunto robo en Walmart de Laredo que terminó en una persecución vehicular. El incidente ocurrió en la tienda ubicada en 4401 U.S. Highway 83, tras un reporte del personal de seguridad.

De acuerdo con la policía, los hechos se registraron alrededor de las 9:36 p.m. del 20 de diciembre, cuando los oficiales respondieron a un llamado por una persona sospechosa dentro del establecimiento, lo que activó un operativo en la zona.

Huida del establecimiento y persecución

Al llegar al lugar, los oficiales fueron informados de que un sospechoso había salido del negocio por una puerta de emergencia tras presuntamente llevarse mercancía sin pagar. Minutos después, los agentes detectaron un vehículo que coincidía con la descripción proporcionada por seguridad.

Policía de Laredo arrestó a dos hombres tras un robo y persecución en Walmart.

Se trataba de una Ford Expedition modelo 2001 color plata, que salió por la parte trasera del Walmart. Cuando los oficiales intentaron detenerlo, el conductor se dio a la fuga, conduciendo de forma imprudente hasta que la persecución concluyó en el bloque 4100 de la carretera U.S. Highway 83.

Detenidos, cargos y mercancía asegurada

Tras detener el vehículo, la policía indicó que el conductor se mostró verbalmente agresivo y se negó a seguir instrucciones. Los ocupantes fueron identificados como David Reyes, de 28 años, e Isaias Reyes, de 27, ambos residentes de Laredo.

Durante la inspección del automóvil, los agentes localizaron mercancía presuntamente robada, entre ella un sistema de sonido, un reproductor Blu-ray portátil y cables para pasar corriente, con un valor estimado de 1,196.43 dólares. Ambos fueron acusados de robo de propiedad y evadir arresto con vehículo motorizado. David Reyes fue liberado tras pagar una fianza de 6 mil dólares, mientras que Isaias Reyes permanecía detenido hasta la mañana del lunes.