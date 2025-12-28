ALERTA jubilados: EE. UU. podrá RETENER hasta el 50% de tu pensión si no realizas este trámite obligatorio

Una advertencia encendió las alarmas entre millones de jubilados en Estados Unidos: ignorar un aviso oficial puede traducirse en la pérdida inmediata de hasta la mitad del ingreso mensual. La confirmación llegó desde la Administración del Seguro Social, que mantiene activo un mecanismo de retención automática para ciertos beneficiarios.

El ajuste se activa cuando el organismo detecta pagos en exceso, una situación que no siempre se origina por culpa del jubilado. Cambios no reportados, cruces de datos tardíos o incluso errores administrativos pueden generar estos reclamos. Sin embargo, si no hay respuesta dentro del plazo establecido, el sistema descuenta el dinero de forma directa.

Ignorar el aviso puede costarte la mitad de tu jubilación.

Por qué pueden descontarte el 50% de la jubilación

La SSA está facultada a recuperar fondos cuando considera que una persona recibió más dinero del que le correspondía. Aunque antes podía retener el 100% del beneficio, actualmente el límite se fijó en el 50%, un porcentaje que sigue representando un fuerte golpe para la economía diaria.

Desde el 25 de abril de 2025, esta retención se aplica a los beneficios del Título II, que incluyen jubilaciones, pensiones por sobrevivencia y pagos por discapacidad. En el caso del SSI, el descuento máximo continúa siendo del 10% mensual.

El trámite clave para evitar el recorte

Al recibir la notificación oficial, el beneficiario cuenta con 90 días para actuar. Si no realiza ningún trámite dentro de ese período, la retención se ejecuta automáticamente, sin una segunda advertencia.

Durante ese plazo, existen opciones para frenar o reducir el descuento:

Solicitar una retención mensual menor

Pedir una reconsideración del caso

Tramitar una exención (waiver) si el sobrepago no fue responsabilidad del jubilado

Aunque estas alternativas están disponibles, los procesos pueden extenderse en el tiempo. Por eso, responder de inmediato al aviso es la única forma efectiva de evitar que Estados Unidos se quede con hasta la mitad de la pensión o jubilación.