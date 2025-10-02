0
Recientemente, el Gobierno de Estados Unidos impactó a la comunidad inmigrante al confirmar que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se hará presente en el próximo Super Bowl 2025, donde la gran atracción será el medio tiempo, el cual sorprenderá, pues estará Bad Bunny como la estrella principal. ¿Qué sucederá con todos los inmigrantes que asistan al evento? AQUÍ los detalles.

La dura medida de Trump contra los latinos al enterarse que Bad Bunny estará en el Super Bowl

Corey Lewandowski, asesor del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, fue el encargado de anunciar esta sorpresiva medida. No dudó en resaltar la postura de la actual política migratoria en el país americano, bajo la administración de Trump: "No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni el Super Bowl ni ningún otro lugar".

Con ello, la administración de Trump ha evidenciado su enfoque y mano dura contra los indocumentados en esta celebración deportiva, donde el despliegue de agentes reforzará la finalidad que tiene el actual gobierno. Asimismo, Lewandowski, ha señalado la mentalidad que tiene el republicano al respecto: "Si estás en este país sin documentos, hazte un favor: vete a casa".

Si bien, EE. UU. buscará brindar seguridad a sus ciudadanos, la decisión también produce un debate no solo de migración, sino también cultural.

Por su parte, el funcionario no dudó en mostrar su rechazo a que el cantante Bad Bunny sea la estrella de este evento Super Bowl. "Es una vergüenza que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el descanso del partido", expresó.

Bad Bunny y su desconfianza hacia la política migratoria de Trump

Por otro lado, es bueno conocer que el artista urbano ya había presentado su rechazo frente a las últimas acciones del país americano frente a los latinos. Incluso, en anteriores entrevistas, explicó el motivo por el que no puso a Estados Unidos dentro de su gira, todo ello debido a las últimas redadas contra inmigrantes en dicha nación.

"Estaba el problema de que el maldito ICE podría estar fuera (del concierto). Y eso es algo que hablamos y que nos preocupaba mucho", había señalado.

