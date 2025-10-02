0
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12
Alianza Lima vs Boca Juniors por Copa Libertadores Femenina

Cuidado, inmigrantes venezolanos: Gobierno de EE. UU. arresta a grupo con TPS pese al fallo que restituía la protección migratoria

Especialistas salieron al frente luego que se confirmara que el Gobierno de EE. UU. arrestó a venezolanos con TPS pese al fallo que les brindaba protección.

Melanni Miranda
Gobierno de Estados Unidos arresta a grupo con TPS pese al fallo que restituía la protección migratoria.
Gobierno de Estados Unidos arresta a grupo con TPS pese al fallo que restituía la protección migratoria. | Composición Líbero / Melanni Miranda / El País
Alrededor de 600, 000 mil venezolanos que cuentan con Estatus de Protección Temporal en Estados Unidos (TPS) se encuentran en una situación de incertidumbre luego de confirmarse nuevos arrestos en el país, pese a que el pasado 5 de septiembre, el juez federal Edward Chen devolvió la protección migratoria que el gobierno de EE. UU. intentó retirar desde inicios de este 2025.

La reciente ola de arrestos y operativos migratorios en contra de esta comunidad ha generado mucha angustia en la tierra americana, pues Washington estaría minimizando el dictamen judicial y la protección temporal de este grupo de extranjero. AQUÍ todo lo que se sabe al respecto y los últimos actos en contra de estas personas.

EE. UU. arresta a venezolanos con TPS pese al fallo que restituía la protección migratoria

Ante estas detenciones y operativos, salieron al frente diversos especialistas expertos en migración, quienes revelaron que ciertos venezolanos arrestados procedieron con denunciar a sus detenciones como "ilegales". Incluso, representantes legales de este grupo resaltaron que, un extranjero con TPS, no puede ser detenido basado en su estatus migratorio en EE. UU.

TPS.

Gobierno de Estados Unidos continúa arrestando a venezolanos con TPS, sobrepasando fallo que les brinda protección migratoria.

"Cualquier venezolano cuyo TPS haya sido restituido debería ser liberado de la detención si la única base para su custodia fue el bloqueo del beneficio por parte de la Administración Trump", expresó por su parte el abogado James K. Larsen, quien salió en defensa de uno de los venezolanos arrestados.

En tanto, una reciente investigación de The Miami Herald ha revelado que estos últimos arrestos se han llevado a cabo en estos estados: Florida, Arizona, Texas, Georgia, Nueva York, Nueva Jersey, Oklahoma, California y Pensilvania.

Asimismo, se conoció que muchos de los inmigrantes detenidos forman parte del grupo que tiene TPS, otros que mantienen procesos migratorios, tales como asilo pendiente y trámites para la residencia permanente en el país estadounidense.

La importancia de la TPS, pese a la decisión de Trump de erradicarla

Por otro lado, es importante conocer que el TPS es un estatus migratorio temporal que permite a cierto grupo de extranjero designado, afectado por diversas condiciones, poder residir y trabajar de manera legal en Estados Unidos.

Este apoyo legal ha querido ser retirado de manera definitiva por Trump, sin embargo, el juez federal Edward Chen, ha decidido emitir un fallo que, por el momento, permite que estas personas puedan ser protegidas dentro de la nación.

