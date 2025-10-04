0
Estos cuatro alimentos quedan PROHIBIDOS en Estados Unidos y modifican la rutina de compras

Estados Unidos aplica nuevas restricciones en supermercados y SNAP. Descubre cómo afectan tu compra de alimentos y bebidas procesadas en 2025.

Dara Rojas
Cambios en supermercados de EE. UU. afectan compras con SNAP
Fuente: EFE
La forma de comprar en Estados Unidos está cambiando. Varios estados han implementado restricciones sobre productos específicos en supermercados, desde bebidas azucaradas hasta artículos regulados por autopago, afectando tanto a consumidores como a beneficiarios de programas de asistencia como SNAP.

Ariana Grande cuestiona a Trump sobre sus políticas y el impacto en la sociedad

PUEDES VER: Casa Blanca lanza dura respuesta a Ariana Grande tras crítica a Donald Trump: "Que se guarde las lágrimas"

SNAP

Leyes de vestuario y restricciones de alcohol ya vigentes en varios estados.

Los cambios buscan promover la alimentación saludable y mejorar la experiencia de compra, pero también incluyen leyes que sancionan fraudes en devoluciones y regulaciones en supermercados que venden alcohol o licor, impactando a millones de estadounidenses en su día a día.

Nuevas prohibiciones para beneficiarios de SNAP y productos en supermercados

Doce estados ahora limitan el uso de tarjetas EBT para comprar refrescos, bebidas azucaradas y productos procesados. Florida y Luisiana agregan bebidas energéticas y dulces a la lista. El objetivo oficial, según USDA, es que SNAP apoye la adquisición de alimentos nutritivos, evitando que los fondos públicos se destinen a productos que afecten la salud.

Además, California y Rhode Island ajustan los sistemas de autopago: en algunos casos, se limitan a 15 artículos y se exige al menos una caja tradicional abierta, buscando reducir fraudes y mejorar la atención al cliente.

Wardrobing y leyes de vestuario: multas de hasta 5,000 dólares

Ocho estados (incluyendo California, Nueva York y Texas) aplican sanciones contra el "wardrobing", la práctica de usar un producto comprado para devolverlo después y obtener reembolso completo. Dependiendo de la gravedad, las multas pueden ir de 1,000 hasta 5,000 dólares y, en casos extremos, incluir tiempo en prisión.

Los consumidores deben informarse, ya que las evidencias de fraude se basan en historial de transacciones, cámaras de seguridad y comprobantes de compra.

